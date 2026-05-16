"Kanga dehors" : le meilleur buteur de La Gantoise pris pour cible par ses propres supporters

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Kanga dehors" : le meilleur buteur de La Gantoise pris pour cible par ses propres supporters

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C'est devenu très tendu entre Wilfried Kanga et une partie des supporters de La Gantoise. Pourtant, l'attaquant est le joueur offensif le plus efficace du club cette saison malgré les nombreuses critiques.

Wilfried Kanga a de nouveau été sifflé par une partie des supporters de La Gantoise pendant le match contre Saint-Trond. L'attaquant a mimé un chut en direction des tribunes après son but, mais celui-ci a été annulé. Un geste qui n'a pas du tout apaisé la tension, poussant les fans à scander des chants réclamant son départ "Kanga dehors".

La deuxième fois cette saison

Ce n'est pas la première fois que l'ancien joueur du Standard de Liège traverse ce genre de moment difficile cette saison. Lors du déplacement à Malines, Kanga avait été pris à partie et ciblé par plusieurs supporters mécontents. Malgré cette fracture, son entraîneur Rik De Mil avait pris sa défense en expliquant que l'attaquant avait le soutien du vestiaire et de la direction du club.

Le meilleur buteur du club sifflé et hué...

Pourtant, les statistiques parlent en sa faveur. Avec 12 buts toutes compétitions confondues, il est le meilleur buteur de La Gantoise cette saison. C'est une relation toxique qui s'est installée, mais elle pousse le joueur à réagir pour le bien de son équipe. Il a fini par faire taire les critiques en ouvrant le score avant la pause face au STVV.

La Gantoise n'a pour le moment remporté aucun match dans ces Champions' Play-Offs. Les résultats sont très décevants pour les supporters du club.

Une vente à cause des supporters ?


Recruté en provenance du Hertha Berlin la saison dernière pour environ 1,2 million d’euros, Kanga n'a pas réussi à s'installer durablement depuis son arrivée en 2023. L'attaquant de 28 ans a enchaîné plusieurs prêts avant d'arriver à La Gantoise. Aujourd'hui, sa valeur marchande est estimée à environ 3 millions d'euros et le club pourrait réaliser une belle plus-value en cas de transfert cet été.

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