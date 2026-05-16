Vincent Euvrard et le Standard déçus, mais lucides : "Genk est une top équipe, mais tout reste ouvert"

Vincent Euvrard garde un petit goût amer, mais estime que le partage entre le Standard et le Racing Genk est logique. Un résultat qui ne fait néanmoins pas les affaires des Rouches, qui restent derrière leur opposant du jour au classement de ces Europe Play-Offs.

Un score de 0-0 qui ne reflète pas vraiment la physionomie de la rencontre entre le Standard et Genk, ce samedi soir. Les deux leaders des Europe Play-Offs ont eu les occasions de prendre les trois points et ont livré un match plaisant, mais ne sont finalement pas parvenus à trouver le chemin des filets. Le seul regret de Vincent Euvrard, qui livrait son analyse de la partie en conférence de presse.

"C'est un match que l'on aurait pu gagner, et que l'on aurait pu perdre aussi. On a bien entamé la rencontre durant quinze ou vingt minutes. Genk a ensuite pris le match en main avec deux grosses occasions, dont le tir sur le poteau et l'action de Mirisola sauvée par Bates."

"Notre problème a été que l'on n'a pas su concrétiser nos entrées dans le dernier tiers du terrain par de vraies occasions, à cause du manque de présence dans le rectangle, de précision dans les dernières passes, ou d'un manque de qualité dans la dernière action individuelle ou dans le tir. On n'était pas dans un très grand jour offensivement, car on a eu nos moments que l'on n'a pas concrétisés."

Vincent Euvrard et le Standard ne perdent pas espoir

"En seconde période, leur plus grosse occasion est le tir dévié de Kayembe, et la nôtre est la reprise de la tête de Karamoko sur corner. Le partage est logique, mais est malheureux pour nous, car nous voulions gagner à Sclessin pour passer devant Genk, qui garde une petite avance. Ils ont tout en main, mais on continuera à lutter."

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"Ce qu'il faut faire désormais ? Commençons par gagner à Westerlo pour mettre autant de pression que possible sur Genk. C'est une top équipe, on le sait. Mais il reste deux matchs, tout est ouvert et on ne sait jamais. On doit faire ce qu'on a à faire, continuer notre bonne série, puisqu'on reste sur un 7/9, continuer à pousser, et on verra ce que Genk obtient comme résultats", a conclu Vincent Euvrard.