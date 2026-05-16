Analyse Abid a tout essayé, Ayensa a peu pesé : les notes des joueurs du Standard après le partage contre Genk

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Abid a tout essayé, Ayensa a peu pesé : les notes des joueurs du Standard après le partage contre Genk
Photo: © photonews

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Malgré une prestation intéressante dans l'ensemble, le Standard n'a pas réussi à faire la différence contre Genk, ce samedi soir. Voici les notes attribuées aux Rouches pour cette rencontre.

Matthieu Epolo (7)

Sauvé par Bates sur la frappe de Mirisola (24e), puis par son poteau sur la tentative de Yokohama (36e). Match sérieux, mais aucune très grosse parade réalisée, jusqu'à son intervention sur le tir contré de Kayembe (81e). Attentif sur un centre vicieux d'Ito qui aurait pu finir dans les filets.

Marlon Fossey (6)

Bonne prestation de l'Américain, pourtant pas encore au meilleur de sa forme physique. Le capitaine n'a pas besoin de beaucoup de rythme ni de matchs dans les jambes pour multiplier les allers-retours sur son flanc. Ses automatismes avec Abid progressent aussi. Reste qu'il a laissé pas mal de danger venir de son côté.

Ibe Hautekiet (6)

Lire aussi… Vincent Euvrard et le Standard déçus, mais lucides : "Genk est une top équipe, mais tout reste ouvert"

Une frayeur sur son duel aérien avec Ilaimaharitra, après lequel il a été soigné à même la pelouse. Plus de peur que de mal pour Ibe, auteur d'une prestation à son image, avec de bonnes interventions défensives et plusieurs percées vers l'avant.

David Bates (7)

À la bonne place, juste devant la ligne, pour empêcher Mirisola d'ouvrir la marque (24e). Nouvelle prestation soignée de l'Écossais, qui n'a presque rien laissé dans les duels et qui a tenté de casser la première ligne via la passe.

Henry Lawrence (6.5)

Semble toujours aussi à l'aise, peu importe le poste auquel il est assigné. Et donne toujours autant l'impression de pouvoir jouer cinq heures sans être fatigué. Bien placé défensivement, et pas fautif à la relance, malgré la pression des avants de Genk pour le mettre sur son mauvais pied.

Gustav Mortensen (6)

Des dédoublements fréquents et des connexions avec Saïd qui apportent souvent le danger, laissant l'adversaire entre deux chaises. Bien présent défensivement pour museler Ito, qui a dû dézoner pour se montrer dangereux. Parfois pris facilement dans son dos en transition.

Marco Ilaimaharitra (5)

Sa montée au jeu contre Louvain apportait quelques inquiétudes sur cette titularisation. Le Malgache a plutôt bien répondu, limitant les pertes de balle évitables et fermant bien les espaces dans l'axe. Son association avec Karamoko est un double pare-choc, qui manque néanmoins de créativité.

Ibrahim Karamoko (7.5)

Prend une ampleur de plus en plus importante dans ce rôle de sentinelle devant la défense, efface les moments de flottement de son jeu et fait preuve d'une belle aisance technique pour un joueur évoluant à cette position. Même réflexion concernant son association avec Ilaimaharitra.

Adnane Abid (7)

Le déclencheur des meilleures occasions du Standard, que ce soit via son côté droit ou en rentrant dans le jeu. A manqué de justesse dans les centres et de précision dans les tirs, mais a constamment mis en alerte la défense de Genk.

Rafiki Saïd (6)

Bien surveillé par la défense limbourgeoise, mais malgré tout à la base de plusieurs situations dangereuses, surtout après la pause. N'a cependant pas réussi à faire la différence, que ce soit via des combinaisons ou en jouant sa carte personnelle.

Dennis Ayensa (5)

Titularisé au détriment de Timothé Nkada pour abattre un travail défensif plus important, fatiguer la défense de Genk et dans une optique de gestion d'un noyau qui dispute trois matchs en huit jours. Il a bien accompli sa tâche, redescendant même très bas en perte de balle. Ce qui limite forcément son apport offensif.

Non notés : Teddy Teuma, Tobias Mohr, Timothé Nkada

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