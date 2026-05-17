Une grosse surprise dans la présélection de Rudi Garcia ? Il n'a plus été appelé depuis 2018 !

Vendredi, Rudi Garcia a dévoilé une liste de 26, mais il a aussi évoqué une présélection de 55 noms remise à la FIFA. C'est dans cette liste qu'il peut aller chercher un éventuel remplaçant en cas de blessure.

Au contraire de certaines sélections qui organisent un stage ce mois de mai afin de voir à l'oeuvre des joueurs pouvant potentiellement intégrer le groupe, Rudi Garcia a été très clair et a remis une liste de 26 joueurs tout en précisant que 29 autres (soit une liste de 55 au total) devaient "se tenir prêts" au cas où un Diable devait déclarer forfait.

On ignore qui fait partie de cette présélection, même si Rudi Garcia a cité les noms - logiques - de Mika Gots, Nathan De Cat et Hugo Cuypers. Pour le reste, c'est de la spéculation. Mais si nous avions dû établir cette liste de 29 réservistes, nous n'y aurions peut-être pas mis... Christian Kabasele (35 ans).

Or, selon les informations de Fabrizio Romano, le défenseur central de l'Udinese figurerait bel et bien dans les 55 de Rudi Garcia. Kabasele reste sur une très solide saison en Serie A, avec 28 matchs et même 3 buts inscrits - une qualité qu'il a montrée tout au long de sa carrière. Mais la dernière sélection de l'ancien d'Eupen date tout de même de fin 2018, et ses dernières minutes avec les Diables Rouges datent de 2017 en amical face au Japon.

Kabasele n'a jamais abandonné

Mais Christian Kabasele n'a jamais lâché, malgré le fait que Martinez ne l'ai plus appelé une seule fois par la suite et que Domenico Tedesco ne l'ait jamais contacté. En mars dernier encore, il affirmait qu'il y croyait encore : "Je sais que la concurrence est rude, mais je suis titulaire dans une bonne équipe de Serie A et la presse italienne a déjà salué mes qualités à plusieurs reprises. Pourtant, j'ai toujours manqué de reconnaissance, quel que soit l'endroit où je jouais", déclarait-il dans La Dernière Heure.







Apparemment, son opiniâtreté a été récompensée : Kabasele n'a certes pas été rappelé par Rudi Garcia, mais sa présence dans la présélection est déjà une réussite en soi. Au vu de la situation délicate de Zeno Debast, qui pourrait toujours être forcé à déclarer forfait pour la Coupe du Monde 2026, l'ancien du KRC Genk et de Watford peut même toujours rêver d'intégrer le groupe en dernière minute, même s'il n'est clairement pas "favori".

L'avenir de Kabasele reste également en suspens. Son contrat à Udine s'achève le 30 juin prochain et il pourrait donc s'engager libre où il le souhaite, mais l'Udinese dispose d'une option pour le prolonger d'un an et serait en négociations avec le joueur. Plusieurs clubs seraient cependant intéressés par ses services, rapporte Fabrizio Romano, après sa très bonne saison.

Une carrière qui force le respect

Sans faire de bruit, Christian Kabasele, à 35 ans, présente un CV qui force le respect. Parti à Watford en 2016, rapportant alors près de 7 millions d'euros au Racing Genk, le défenseur disputera 166 matchs pour les Hornets, s'imposant en Championship mais aussi et surtout en Premier League (108 matchs dans l'élite anglaise). Pourtant, il ne cumulera que deux apparitions chez les Diables Rouges.

En 2023, Kabasele quitte l'Angleterre et signe à l'Udinese, où il s'impose également. Il compte actuellement 61 matchs et 6 buts pour le club frioulan. Des performances régulières qui ont fini par convaincre Rudi Garcia.