Saint-Trond sécurise sa troisième place : la Gantoise rate (encore) le coche

La Gantoise n'y arrive pas dans ces Champions' Play-Offs. Les Buffalos ont encore laissé filer des points ce samedi face à Saint-Trond.

Saint-Trond a dû s'accrocher jusqu'au bout pour éviter la défaite face à la Gantoise samedi soir. Les Canaris, menés avant la pause, ont montré un tout autre visage après le repos et sont revenus au score grâce à une seconde période plus intense devant leurs supporters.

Kanga a été sifflé

Wilfried Kanga a permis aux Buffalos de prendre l'avantage juste avant la pause. L'attaquant ivoirien avait déjà marqué, mais son premier but a été annulé par l'abitre pour une position d'hors-jeu. Kanga avait été hué par ses supporters à cause de sa célébration, il mimait un chut avec ses doigts.

Plus agressifs et poussés par leur public, les Trudonnaires ont profité d'une grosse erreur adverse pour recoller au score. Loic Mbe Soh a profité d'une sortie manquée du gardien Davy Roef sur phase arrêtée pour égaliser.

La rencontre a basculé dans la folie avec des occasions franches des deux côtés dans les dernières minutes du match. Saint-Trond a poussé pour arracher la victoire, mais ce sont les Canaris qui ont eu la plus grosse frayeur, sauvés par leur barre transversale. La tête de Skoras dans le temps additionnel a fait trembler tout le stade.

Toujours pas de victoire pour la Gantoise

Ce partage permet au STVV de sécuriser leur troisième place en championnat avec 40 points. Les hommes de Rik De Mil reviennent provisoirement à une petite longueur d'Anderlecht, qui affronte Malines ce dimanche. Les Buffalos n'ont pas encore gagné dans ces Champions' Play-Offs.



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Un peu mieux que la saison passé

Les Buffalos comptent 5 points sur 24 possibles jusqu'à présent. C'est légèrement mieux que lors de la saison 2024-2025, qui est la pire campagne du club dans cette phase avec 3 points pris sur 27 possibles. Avec deux matchs à jouer, La Gantoise a l'occasion d'améliorer un peu son bilan.