Le raté de cette fin de saison pour Charleroi ? Patrick Pflücke a son explication

Charleroi a été puni dans son temps fort contre Westerlo. Patrick Pflücke a eu l'occasion de mettre les siens aux commandes mais a vécu un grand moment de solitude dans le rectangle.

Après une première mi-temps en guise de round d'observation, le Sporting a pris les choses en main mais n'a pas été récompensé. Patrick Pflücke repart avec un sentiment amer : "Je suis déçu, on méritait plus au vu des occasions créées : cette frappe d'Antoine Colassin, mon occasion, où je n'ai même pas pu toucher le ballon".

Servi sur un plateau par Kevin Van den Kerkhof au petit rectangle, l'ancien Malinois n'avait plus qu'à dévier le ballon pour ouvrir le score. Il nous livre sa vision des choses sur ce tournant : "Au début, je pensais peut-être être hors-jeu, mais non. Je me disais qu'il n'y avait plus qu'à mettre le pied pour marquer. Mais il y a un mauvais rebond. Je la voyais déjà au fond. Avant même que je puisse le reprendre, le ballon rebondissait déjà à hauteur du genou. Je ne savais rien faire de plus".

Un match symptomatique de la saison carolo ?

Un fait de jeu d'autant plus regrettable pour Charleroi que Westerlo a fait la différence en contre-attaque quelques minutes plus tard : "Le staff nous avait prévenu avant le match de ne pas le laisser d'espaces en contre. On l'a bien appliqué durant le match, sauf sur leur but. Il ne leur en a fallu qu'une".

Les Zèbres sont désormais à quatre points du Standard et de Genk : "Maintenant, je crois que c'est fini", opine Pflücke. L'heure est donc déjà aux premiers bilans : "À la fin, cette quatrième place des Europe Playoffs est méritée. Si on voulait être plus haut, il fallait prendre plus de points. C'est simple, mais c'est la vérité. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, trois entraîneurs différents. Mais je crois qu'on a montré notre mentalité. Quand on joue avec confiance, on peut battre n'importe qui. Même si on peut aussi perdre contre n'importe qui".





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L'ailier allemand se plait bien dans le Pays Noir : "Les premiers jours ont été difficiles, il fallait s'adapter à un nouveau club, je ne jouais pas non plus dans le même rôle qu'à Malines. Mais maintenant, je me sens très bien ici. La relation avec les différents entraîneurs a été excellente, avec Mehdi Bayat aussi. À Charleroi, un match n'est jamais fini, les supporters vont toujours nous pousser. Cela s'est vu aujourd'hui : on aurait pu gagner 4-0...comme on aurait pu perdre 0-3".

Patrick Pflücke est déjà tourné vers l'avenir : "La saison prochaine est prometteuse. Le nouveau centre d'entraînement va beaucoup nous aider. Il y aura peut-être quelques transferts, c'est le football, mais si on garde cette équipe, il y a beaucoup de potentiel. Il faudra simplement faire preuve d'un peu plus de régularité".

