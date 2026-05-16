Un deuxième titre de suite : voici l'équipe féminine championne de Belgique

OH Louvain Women est champion de Lotto Super League. Les Louvanistes remportent la compétition pour la deuxième année de suite.

À une journée de la fin du championnat féminin, OH Louvain Women est assuré de terminer champion. Les filles d'Arno Van Den Abbeel ont validé leur première place grâce à leur succès 0-2 face au Club YLA, l'équipe féminine du Club de Bruges. Avec cette victoire, les Louvanistes comptent désormais 7 points d'avance sur les Anderlechtoises.

OHL avait mis fin à la domination anderlechtoise la saison dernière en devenant championne de Belgique. Le club remet le couvert cette saison en enchaînant un deuxième titre de suite. Entre la saison 2017-2018 et 2023-2024, c'est le Sporting d'Anderlecht qui avait été champion à chaque reprise. Désormais, c'est Louvain qui est au sommet du football belge féminin.

OH Louvain Women va pouvoir participer aux tours de qualifications de l'UEFA Women's Champions League grâce à ce titre. Cette saison, le club avait réussi à atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions féminine avant de se faire éliminer par Arsenal (d'abord 0-4 à Louvain puis 3-1 à Londres).

De son côté, Anderlecht, assuré de terminer deuxième, décroche son ticket pour les tours préliminaires de l'UEFA Europa Cup, l'équivalent de l'Europa League chez les hommes. Les Mauves affronteront d'ailleurs Essevee Women en finale de la Coupe de Belgique au stade de l'Easi Arena de la RAAL La Louvière le samedi 30 mai prochain.

Cette nouvelle consécration confirme la montée en puissance d'OH Louvain Women dans le football féminin belge. Le club s'est imposé ces dernières saisons comme une véritable référence du championnat grâce à une structure stable, un effectif compétitif et des performances régulières.





Les images de joie

Sur les réseaux sociaux, des images de joie ont été partagées par le diffuseur qui possède les droits de la compétition, DAZN Belgium. Les joueuses sont aperçues en train de célébrer toutes ensemble ainsi qu'avec le staff et le public.