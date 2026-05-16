L'entraîneur de l'Antwerp, Joseph Oosting, proche d'un licenciement ?

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L'Antwerp jouait ses dernières cartes sur la pelouse de Louvain s'il voulait encore espérer quelque chose dans ces Europe Play-offs. Mais le déplacement au Den Dreef de Louvain s'est soldé par une défaite 3-0. Le dernier match du coach ?

Pour l’Antwerp, la saison est quasiment terminée. Deux matchs doivent encore être disputés lors de la dernière semaine, mais ils ne changeront plus rien au destin du Great Old. Le ticket européen s’est envolé.

"Oosting dehors", a-t-on entendu depuis le parcage visiteurs à Louvain, aussi bien pendant la rencontre qu’après le coup de sifflet final. Le message adressé à l’entraîneur Joseph Oosting était clair et dur, et il est également arrivé jusqu’à la direction.

Le coach, lui, ne semblait pas encore mesurer la gravité de la situation après la rencontre, mais selon le Nieuwsblad, plusieurs discussions seraient déjà prévues dans les prochains jours, notamment avec Joseph Oosting.

Est-ce déjà la fin de l’histoire pour Joseph Oosting à l'Antwerp ?

Conséquence possible : l’Antwerp pourrait procéder à un licenciement éclair de Joseph Oosting. Selon le journal, il n’est pas impossible qu’un autre entraîneur dirige déjà le match du Great Old contre le KRC Genk mardi.

Joseph Oosting est encore sous contrat jusqu’en juin 2028, mais les chances de le voir aller au bout de son contrat semblent actuellement très faibles. Reste alors à savoir s’il vaut mieux attendre l’été pour se séparer, ou agir dès maintenant afin de provoquer un électrochoc et commencer à construire la saison prochaine.

Avec cinq défaites en huit matchs, le ticket européen n’a jamais vraiment semblé proche pour Joseph Oosting, alors qu’il s’agissait pourtant de l’objectif de cette saison.

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