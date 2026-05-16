🎥 Jérémy Doku a fait vivre un cauchemar à la défense de Chelsea : Manchester City remporte la FA Cup

Manchester City a battu Chelsea en finale de FA Cup et décroche un deuxième trophée cette saison. Très en vue, Jérémy Doku a brillé avec plusieurs accélérations qui ont fait mal aux Blues.

Manchester City affrontait Chelsea en finale de FA Cup, dans le mythique stade de Wembley. Les hommes de Pep Guardiola ont fait la différence en seconde période pour s'offrir un nouveau trophée cette saison. Grâce à cette victoire, les Citizens gardent un petit espoir dans la course au titre en Premier League.

City a pris le contrôle du match, même si Chelsea a tenté de rester compact derrière. Jérémy Doku était particulièrement inspiré sur son aile gauche. Le Belge a livré une grosse prestation avec plusieurs accélérations qui ont mis Malo Gusto et Cole Palmer en difficulté. À plusieurs reprises, il les a laissés sur place grâce à sa vitesse et sa facilité dans les un contre un.

Jeremy Doku vs Malo Gusto 👀 pic.twitter.com/f32MQ4OJ8O — Goals Xtra (@GoalsXtra) May 16, 2026

Pas de Lavia en finale

L'absence de Roméo Lavia a surpris avant le coup d'envoi. Le Diable Rouge ne figurait pas sur la feuille de match et aucune explication officielle n'a été donnée concernant cette absence. Peut-être une des raisons pour lesquelles Rudi Garcia ne l'a pas sélectionné avec la Belgique pour la Coupe du monde, qui aura lieu dans moins d'un mois. Chelsea a manqué d'impact et de maîtrise sous pression.

Il a fallu un ballon gagné par Haaland dans la surface pour que Semenyo ouvre le score dans cette finale. Chelsea a tenté de répondre , mais Trafford a tenu bon dans les cages. Les Citizens sont restés solides malgré une énorme occasion manquée de Cherki, le Français pouvait tuer le match.



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Six trophées en trois ans

C'est le deuxième titre que Manchester City remporte cette saison. Le premier avait été gagné face à Arsenal en Carabao Cup. C'est une magnifique récompense pour Doku, qui décroche son sixième trophée sous les couleurs des Skyblues depuis son arrivée au club en 2023. Le Diable Rouge continue de prendre de plus en plus d'importance dans les grands matchs.

Chelsea traverse une période très difficile depuis le mois de mars et cette finale perdue brise leur rêve d'accéder à l'Europe la saison prochaine. Il ne reste plus que deux petits matchs de championnat aux Blues pour relever la tête et essayer de sauver ce qui peut l'être.

L'espoir du triplé

La saison n'est pas terminée pour City, le club mancunien peut remporter la Premier League mais ça sera difficile. Pour doubler Arsenal, les joueurs de Guardiola n'ont plus le droit à l'erreur et doivent obligatoirement prendre les trois points lors des deux derniers matchs. Ils ont deux points de retard. Ils devront prier pour que les Gunners perdent des plumes en chemin.

La dernière mission de Doku

Après cette grosse saison, Doku aura la mission d'emmener la Belgique de Garcia le plus loin possible en Coupe du monde. L'ancien joueur d'Anderlecht est conscient qu'il est en train de passer un cap cette saison. Il avait expliqué vouloir prendre la relève d'Eden Hazard en sélection.