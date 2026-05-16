Un grand nom arrive sur le banc de Chelsea : Roméo Lavia va connaître son cinquième entraîneur

Xabi Alonso va devenir le nouvel entraîneur de Chelsea. Une nouvelle page s'ouvre pour les Blues et pour Roméo Lavia à Londres.

Chelsea a trouvé son nouvel entraîneur pour la prochaine saison. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Xabi Alonso a accepté la proposition des Blues et les deux parties se sont mises d'accord. L'officialisation devrait arriver dans les prochains jours. Les dirigeants veulent retrouver de la stabilité après plusieurs mois très compliqués.

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The agreement is set to be completed.#CFC prepare official announcement for the upcoming days, but Xabi said YES. 💣 pic.twitter.com/NsoyoQGvy9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2026

Lavia a vu passer les entraîneurs à Chelsea

Ce changement devient presque une habitude pour Roméo Lavia. Depuis son arrivée à Chelsea, le Diable Rouge a travaillé sous les ordres de Mauricio Pochettino, Enzo Maresca, Liam Rosenior puis Calum McFarlane. Alonso sera son cinquième entraîneur au club. Une situation assez folle pour un joueur aussi jeune, qui a souvent dû s'adapter à de nouvelles idées et de nouvelles méthodes.

Le technicien espagnol débarque avec des choses à prouver. Son aventure au Real Madrid s'est terminée à cause de grosses tensions dans le vestiaire et de résultats devenus inquiétants. Florentino Perez avait décidé de le licencier au mois de janvier et avait nommé Alvaro Arbeloa comme intérimaire jusqu'à la fin de saison.

Mike Penders de retour à Chelsea après la Coupe du monde ?

Chelsea est malgré tout convaincu par le profil d'Alonso. Le club apprécie ses idées de jeu et sa capacité à faire progresser les jeunes joueurs. Plusieurs talents pourraient profiter de son arrivée, notamment Mike Penders. Le gardien belge devrait revenir à Chelsea après sa très belle saison du côté de Strasbourg.



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Les supporters veulent retrouver une équipe plus stable et plus compétitive. Avec un nouvel entraîneur et plusieurs jeunes joueurs très attendus, Chelsea espère sortir de cette période agitée. Il reste deux journées de championnat pour que le club accroche une place européenne. Les Blues sont neuvièmes avec 49 points, derrière Brentford 51 points et Brighton, septième avec 53 points et qualifié pour la Conference League.