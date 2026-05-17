🎥 17 saisons en Rouche, près de 500 matchs : une légende a donné le coup d'envoi de Standard - Genk

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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🎥 17 saisons en Rouche, près de 500 matchs : une légende a donné le coup d'envoi de Standard - Genk
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Véritable légende locale, Guy Hellers a donné le coup d'envoi fictif de la rencontre entre le Standard et le Racing Genk samedi soir. Une belle image sur la pelouse de Sclessin.

Le Standard et le Racing Genk se sont quittés dos à dos ce samedi soir, dans le cadre de la huitième journée des Europe Play-Offs. Un partage logique, mais qui laisse un goût amer aux Liégeois, qui avaient besoin d'une victoire pour passer devant leur opposant direct au classement.

Les Rouches n'ont pourtant pas démérité face au grand favori de ces Play-Offs 2. Si Genk, avec Mirisola et Yokohama, s'est offert deux grosses occasions avant le repos, le Standard s'est présenté un nombre incalculable de fois dans le dernier tiers adverse, sans toutefois parvenir à faire la différence.

Le public de Sclessin a toutefois souligné l'effort, et a applaudi ses joueurs au coup de sifflet final, leur montrant aussi que tout n'était pas encore joué dans ces Europe Play-Offs. Un public de Sclessin dont faisait partie un certain Guy Hellers, véritable légende locale.

La légende Guy Hellers a donné le coup d'envoi de Standard - Genk

L'ancien milieu de terrain luxembourgeois, qui a passé dix-sept saisons au Standard, où il a disputé près de 500 matchs officiels, a même donné le coup d'envoi fictif de la rencontre, sous les applaudissements des quelque 16.500 supporters présents.

Un bel hommage pour celui qui a occupé la tête de l'équipe nationale du Luxembourg entre 2004 et 2010, et qui passe aujourd'hui des jours plus tranquilles à suivre attentivement les performances de son club de cœur, attendant aussi inexorablement son retour au sommet.

Lire aussi… "On va essayer de gagner ces Play-Offs 2" : Matthieu Epolo garde confiance malgré le nul contre Genk

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