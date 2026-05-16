Énorme retournement de situation en Allemagne : une légende pourrait revenir pour la Coupe du monde

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat et Lorenz Lomme
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Énorme retournement de situation en Allemagne : une légende pourrait revenir pour la Coupe du monde
Photo: © photonews
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La Coupe du monde approche à grands pas et l'Allemagne rêve de retrouver les sommets après plusieurs déceptions. Pour y parvenir, la Mannschaft pourrait miser sur le retour de Manuel Neuer.

À 40 ans, Manuel Neuer est le gardien numéro un du Bayern Munich. L'Allemand a remporté la Bundesliga cette saison et continue d'enchaîner les grandes performances. Il s'était montré décisif face au PSG et au Real Madrid en Ligue des champion avec plusieurs gros arrêts.

Neuer a eu des échanges très positifs avec Nagelsmann

Du côté du Bayern Munich, Neuer va poursuivre l'aventure au moins une saison de plus. Le gardien allemand a prolongé son contrat avec le Rekordmeister jusqu'à la mi-2027. Une excellente nouvelle pour Vincent Kompany, qui pourra compter sur toute l'expérience de son capitaine.

Julian Nagelsmann pourrait lui aussi continuer à travailler avec Neuer en sélection. Selon le journaliste Florian Plettenberg, Neuer devrait participer à la Coupe du monde comme gardien numéro un de l'Allemagne. Le portier allemand aurait pris cette décision après des discussions jugées très positives avec Nagelsmann et le directeur sportif Rudi Völler.

Neuer a remporté la Coupe du monde en 2014

Ce serait un énorme retour de Neuer avec l'Allemagne. Le gardien avait annoncé sa retraite internationale le 21 août 2024 après une longue carrière au plus haut niveau. Selon Transfermarkt, il compte 124 sélections avec la Mannschaft. En 2014, il avait été l'un des grands artisans du sacre mondial allemand.

Son retour pourrait changer les plans d'Oliver Baumann. Le gardien de Hoffenheim était annoncé comme futur numéro un pour la Coupe du monde, mais la hiérarchie devrait évoluer.

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