"Je crois à 100 % que nous allons renverser la situation" : Roméo Lavia croit toujours au projet de Chelsea

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Je crois à 100 % que nous allons renverser la situation" : Roméo Lavia croit toujours au projet de Chelsea
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Roméo Lavia a accordé une interview au quotidien anglais The Standard. Le joueur belge a notamment été interrogé sur le projet de Chelsea, auquel il croit toujours.

Roméo Lavia n'est pas sur la feuille de match de Chelsea, qui affronte Manchester City en finale de la FA Cup ce samedi. La raison de son absence est pour l'instant inconnue. Il trouvait d'ailleurs cela particulier d'affronter son ancienne équipe en finale et son ancien entraîneur Pep Guardiola, qu'il apprécie : "J’ai appris énormément de choses. C’est un entraîneur incroyable. Il venait régulièrement voir les matchs de l’académie et donnait son avis. Si je dois donner un exemple de conseil qu’il m’a donné, ce serait d’être celui qu’on ne remarque pas. Je me souviens très bien qu’il m’avait dit ça."

"Dans le sens de passer inaperçu. C’est un peu ce qu’on voyait avec Sergio Busquets. Si vous regardez le match, vous ne voyez pas Busquets. Mais si vous regardez Busquets, vous voyez le match", a-t-il expliqué. "C’était lui qui faisait tourner l’équipe. Pep m’a expliqué que c’était essentiel pour le poste auquel je joue. Je dis souvent que j’aime mettre toutes mes qualités au service des autres joueurs. Ce sont eux qui gagneront les matchs. Moi, je suis là pour les faire briller."

Roméo Lavia à propos du projet de Chelsea

Roméo Lavia s'est également montré très clair, il croit toujours au projet de Chelsea : "Oui, bien sûr que j'y crois. Le jour où je perdrai confiance, je serai probablement le premier à quitter cet endroit."

"Quand on est à l’intérieur du club, on ne ressent jamais de perte de confiance. Personnellement, je crois à 100 % que nous allons renverser la situation et retrouver le Chelsea que tout le monde connaît.", a-t-il ajouté.

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Roméo Lavia a du mal à accepter les critiques selon lesquelles il aurait laissé tomber le club. "C'est difficile à entendre", a souligné le milieu de terrain.

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