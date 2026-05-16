🎥 Jérémy Doku reçoit un beau cadeau d'Ajay Mitchell

Le basketteur belge du Thunder d'Oklahoma City en NBA, Ajay Mitchell, a offert un cadeau à Jérémy Doku, qui lui a lui-même rendu la pareille.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de Manchester City, Jérémy Doku est filmé en train d'ouvrir un cadeau offert par le club d'Oklahoma City. Alors qu'il se demande ce que c'est avant d'ouvrir le cadeau, le Diable Rouge s'est montré heureux en découvrant qu'il s'agissait d'un cadeau de son compatriote belge Ajay Mitchell. Il a reçu deux maillots signés.

"C'est un maillot. Wow ! Signé en plus. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup", a réagi Jérémy Doku avant de s'apercevoir qu'il avait même reçu un second maillot : "J'en ai un deuxième ? Quelle est sa taille ? C'est mon premier vrai maillot de NBA. J'apprécie vraiment."

Jérémy Doku offre un maillot signé à Ajay Mitchell en retour

Jérémy Doku a ensuite décidé de donner un maillot en retour : "Je vais lui donner mon maillot aussi. Je veux juste dire merci. Je suis reconnaissant de ce cadeau. Je vais commencer à regarder plus maintenant et je vais devenir ton plus grand supporter. Merci beaucoup."

Ajay Mitchell a ensuite été filmé en train d'ouvrir son cadeau. "Qu'est-ce qu'on a ici ? Un t-shirt de Man City. Doku, mon gars. C'est stylé. Yessir!", a réagi le basketteur avant d'être pris en photo avec le maillot.

Ajay Mitchell et Eden Hazard se sont rencontrés récemment

Ajay Mitchell est un fan de football. Il a d'ailleurs récemment expliqué dans un reportage de la RTBF qu'il supportait le Standard de Liège et le RFC Liège.

Il a été aperçu aux côtés de l'ancien Diable Rouge Eden Hazard aux États-Unis récemment. La légende du football belge est venue assister à un match du Liégeois. "Quelle soirée ! Un grand merci aux Lakers et à NBA Europe pour leur accueil. Désolé pour l'invasion belge, les amis 😜 🇧🇪 Super match, mon pote Ajay Mitchell", a écrit Eden Hazard sur les réseaux sociaux.