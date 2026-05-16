Van den Kerkhof exemplaire, les attaquants en berne : les notes de Charleroi contre Westerlo

Scott Crabbé depuis Charleroi
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Van den Kerkhof exemplaire, les attaquants en berne : les notes de Charleroi contre Westerlo
Photo: © photonews

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Charleroi a poussé mais s'est fait punir en fin de match par Westerlo. Voici les notes des Zèbres pour leur prestation individuelle.

Koné (6) : un bel arrêt sur un coup franc d'Haspolat sous sa barre en fin de première mi-temps...et c'est à peu près tout. Au chômage technique dans le deuxième acte, crucifié sur le contre conclu par Piedfort.

Blum (6,5) : quelques dédoublements intéressants pour permettre à Van den Kerkhof d'avoir un peu d'espace. Mais pas forcément très serein lors des rares fois où Alcocer a pu le provoquer en un contre un.

Ousou (7) : Nacho Ferri ayant préféré rester dans les parages de Cheick Keita, le capitaine carolo a vécu un match assez calme, que ce soit défensivement ou à la relance. Il s'est même montré assez présent sur phase arrêtée, avec notamment cette frappe à la retourne contrée qui prenait la bonne direction.

Keita (5,5) : bien embêté par Ferri, il n'aura gagné que deux duels sur sept. A tout de même eu le bon goût de rester au contact pour gêner son opposant. 

Nzita (6) : des prises de l'espace intérieur qui ont amené quelques décalages dans l'entrejeu. Mais pas exempt de tout reproche défensivement.

Lire aussi… Antoine Colassin proche de l'un des buts du week-end : "J'en attendais un peu plus de cette saison"

Charleroi pas récompensé

Camara (6) : assez incisif dans ses duels mais coupable de deux pertes de balle qui ont failli coûter cher aux abords du rectangle. L'une d'elles l'a d'ailleurs contraint à se sacrifier, lui valant la carte jaune.

Titraoui (6,5) : ses infiltrations ont amené du danger, il aura également été présent dans plusieurs combinaisons intéressantes dans le dernier tiers du terrain, en vain.

Van den Kerkhof (7,5) : sans doute le Zèbre le plus remuant sur l'ensemble de la rencontre. Ses déboulés sur le côté étaient l'une des rares sources de danger de la première mi-temps. Il a continué sur sa lancée après la reprise, servant même un but tout fait à Pflücke, qui n'a pas profité de son offrande.

Guiagon (5,5) : sa convocation pour la Coupe du Monde aurait pu lui donner des ailes, cela n'aura pas été le cas. L'Ivorien est rarement allé au bout de ses idées dans ses dribbles, donnant parfois l'impression d'une certaine retenue.

Bernier (5,5) : une récupération haute qui aurait mérité mieux en début de match, beaucoup moins vu par la suite. Sorti dès la première valse de changements de Mario Kohnen dix minutes après la reprise.

Scheidler (5,5) : ses quelques duels remportés aux abords du rectangle adverse ont permis à Charleroi de se projeter rapidement. Mais moins d'occasions de se mettre en évidence dans la zone de vérité : pas la moindre frappe au but. Monté à sa place, Antoine Colassin se sera montré plus dangereux, avec notamment cette superbe frappe enroulée sur le poteau.
 

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