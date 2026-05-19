Arsenal à 90 minutes du titre, mais Leandro Trossard est sorti blessé : inquiétude pour la Coupe du Monde ?

Inquiétude du côté d'Arsenal : Leandro Trossard est sorti blessé ce lundi soir en fin de rencontre. Les Gunners, cependant, ont disposé de Burnley et ne sont qu'à 90 minutes d'un titre de champions.

Cette fois, on ne voit pas comment ça pourrait leur échapper : Arsenal n'est plus qu'à 90 minutes d'un titre de champion. Les Gunners pourraient même être sacrés dès ce mardi si Manchester City ne s'impose pas en déplacement à Bournemouth ce soir (20h30).

Arsenal s'en est sorti plus difficilement que prévu lundi soir face à Burnley, déjà relégué. Le seul but du match a ainsi été inscrit par Bukayo Saka à la 37e minute de jeu, et même si les Clarets n'ont pas vraiment inquiété leur adversaire, Arsenal aurait pu être réduit à 10 pour un geste de Kai Havertz en seconde période.

Leandro Trossard sort blessé

Héros de la victoire in extremis contre West Ham la semaine passée, qui pourrait bien être celle du titre, Leandro Trossard a disputé un excellent match. Il a notamment heurté le poteau au quart d'heure de jeu. Mais dans les arrêts de jeu, le Belge a dû être examiné par le staff médical, et est sorti blessé.

Aucune update n'a été fournie à son sujet par Arsenal, et il est probable que Trossard ne souffre de rien de grave, sans quoi Mikel Arteta aurait évoqué une éventuelle absence. A priori, la Coupe du Monde du Gunner est donc loin d'être en danger.



Si Manchester City gagne ce mardi, Arsenal devra attendre le week-end prochain et un déplacement à Crystal Palace pour fêter son premier titre de champion depuis 2004. Ils n'auront pas droit à l'erreur, car les Citizens restent en embuscade...