Le Borussia Dortmund prêt à recruter un autre Diable Rouge après sa grosse saison en Ligue 1

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Le Borussia Dortmund prêt à recruter un autre Diable Rouge après sa grosse saison en Ligue 1

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Diego Moreira a franchi un cap cette saison avec Strasbourg. Le Diable Rouge intéresse sérieusement le Borussia Dortmund pour le prochain mercato.

Diego Moreira réalise la meilleure saison de sa carrière avec Strasbourg. Déjà intéressant la saison passée, le Diable Rouge a passé un cap cette année grâce à un changement de position qui lui a fait énormément de bien. Plus offensif sur le terrain, le Belge de 21 ans s'est imposé comme l'un des joueurs les plus importants de Strasbourg.

Cette saison, Moreira n'a presque plus joué comme latéral. Le staff alsacien l'a utilisé comme piston droit, mais aussi plus haut comme ailier. Un rôle qui correspond beaucoup mieux à ses qualités. Sa vitesse, ses dribbles et sa capacité à faire des différences ont mis les défenses en difficulté.

Une amélioration dans les statistiques du Belge

Ses statistiques montrent cette progression. En 42 rencontres toutes compétitions confondues, Moreira a inscrit cinq buts et délivré neuf passes décisives. La saison dernière, il n'avait marqué que deux fois. Son impact offensif a changé et plusieurs clubs européens ont commencé à suivre sa situation de près.

Un gros club allemand intéressé

Selon Mohamed Toubache-Ter, le Borussia Dortmund apprécie le profil du jeune belge. Le club allemand aurait trouvé un accord avec le joueur. Strasbourg ne compte pas brader l'un de ses meilleurs éléments. Le club français réclamerait 38 millions d’euros, plus cinq millions de bonus pour laisser partir son crack.

Encore trois ans de contrat

Sous contrat jusqu'en juin 2029, Moreira ne devrait pas quitter Strasbourg facilement cet été. Sa valeur marchande est estimée à 25 millions d'euros par Transfermarkt. Arrivé depuis Chelsea pour 8,5 millions d'euros en 2024, le Diable Rouge pourrait rapporter une belle somme au club alsacien.

Sa valeur devrait grimper après la Coupe du monde, l'ancien joueur de Chelsea a été repris par Rudi Garcia pour disputer la compétition. Le joueur avait filmé sa réaction lors de l'annonce et l'avait posté sur ses réseaux sociaux.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Strasbourg
Borussia Dortmund
Diego Moreira

Plus de news

L'Union et Anderlecht pour la der' de la saison - Direct Commenté Live

L'Union et Anderlecht pour la der' de la saison - Direct Commenté

17:25
"Les sanctions les plus lourdes possibles" : La Pro League promet de frapper fort le Standard et Charleroi

"Les sanctions les plus lourdes possibles" : La Pro League promet de frapper fort le Standard et Charleroi

17:00
1
De Liverpool au Club de Bruges : les magnifiques hommages à Mignolet pour le dernier match de sa carrière

De Liverpool au Club de Bruges : les magnifiques hommages à Mignolet pour le dernier match de sa carrière

16:30
"Là, on dépasse tout" : les révélations hallucinantes du directeur général de Charleroi à Sclessin

"Là, on dépasse tout" : les révélations hallucinantes du directeur général de Charleroi à Sclessin

16:00
2
L'Iran a tranché : le futur adversaire des Diables Rouges prépare un énorme changement avant le Mondial

L'Iran a tranché : le futur adversaire des Diables Rouges prépare un énorme changement avant le Mondial

15:30
Vincent Kompany entre dans l'histoire du Bayern Munich : "C'était presque une finale parfaite"

Vincent Kompany entre dans l'histoire du Bayern Munich : "C'était presque une finale parfaite"

15:00
🎥 "Je n'oublierai jamais cette saison" : les adieux émouvants de Wouter Vrancken à Saint-Trond

🎥 "Je n'oublierai jamais cette saison" : les adieux émouvants de Wouter Vrancken à Saint-Trond

14:30
Plusieurs suspendus pour Taravel, Hubert peut faire plaisir : les compos probables d'Union - Anderlecht

Plusieurs suspendus pour Taravel, Hubert peut faire plaisir : les compos probables d'Union - Anderlecht

13:45
"Les coupables devront être identifiés et punis" : le ministre de l'Intérieur réagit aux incidents de Sclessin

"Les coupables devront être identifiés et punis" : le ministre de l'Intérieur réagit aux incidents de Sclessin

14:00
10
Bagarres, envahissement et chaos : les sanctions contre le Standard et Charleroi pourraient être historiques

Bagarres, envahissement et chaos : les sanctions contre le Standard et Charleroi pourraient être historiques

13:30
3
Il sera à la maison : Matthieu Epolo et la RDC prépareront leur Coupe du Monde à Liège

Il sera à la maison : Matthieu Epolo et la RDC prépareront leur Coupe du Monde à Liège

13:00
Un héros passé par Neerpede, un vétéran qui empile les buts : Lommel est de retour en D1A

Un héros passé par Neerpede, un vétéran qui empile les buts : Lommel est de retour en D1A

12:00
"Quand on sera de retour au sommet..." : Vincent Kompany ne lâche pas le Sporting d'Anderlecht

"Quand on sera de retour au sommet..." : Vincent Kompany ne lâche pas le Sporting d'Anderlecht

11:20
2
Surprenant : quand Pep Guardiola et Jérémy Doku encouragent Lommel avant le match de la montée

Surprenant : quand Pep Guardiola et Jérémy Doku encouragent Lommel avant le match de la montée

10:45
Un ancien... gardien d'Anderlecht transforme le penalty qui ramène Willem II en Eredivisie

Un ancien... gardien d'Anderlecht transforme le penalty qui ramène Willem II en Eredivisie

10:00
Un club belge a essayé de sortir Dries Mertens de sa retraite !

Un club belge a essayé de sortir Dries Mertens de sa retraite !

09:40
Un coup dur avant le Mondial pour Axel Witsel, relégué - et donc sur le départ

Un coup dur avant le Mondial pour Axel Witsel, relégué - et donc sur le départ

09:20
Lommel remercie le protégé de Kristof Van Hout : "Un arrêt de classe mondiale"

Lommel remercie le protégé de Kristof Van Hout : "Un arrêt de classe mondiale"

09:00
Le coup de grâce de Charleroi au Standard : "Un excellent match contre l'équipe des Play-Offs 2"

Le coup de grâce de Charleroi au Standard : "Un excellent match contre l'équipe des Play-Offs 2"

08:30
3
Une relégation lourde de conséquence : Yannick Ferrera confirme l'inévitable

Une relégation lourde de conséquence : Yannick Ferrera confirme l'inévitable

08:00
Près du but, le Standard s'est troué contre Charleroi : "Il faut admettre qu'on n'a pas été assez bons"

Près du but, le Standard s'est troué contre Charleroi : "Il faut admettre qu'on n'a pas été assez bons"

07:30
1
Consternation à Sclessin : Charleroi anéantit les rêves du Standard, qui ne retrouvera pas l'Europe

Consternation à Sclessin : Charleroi anéantit les rêves du Standard, qui ne retrouvera pas l'Europe

22:47
Ils n'ont pas laissé passer l'offrande : Genk profite du faux pas du Standard et remporte les Europe Playoffs

Ils n'ont pas laissé passer l'offrande : Genk profite du faux pas du Standard et remporte les Europe Playoffs

22:50
36
Officiel : Wouter Vrancken et Saint-Trond, c'est fini !

Officiel : Wouter Vrancken et Saint-Trond, c'est fini !

22:15
Le doublé : d'abord bousculé, le Bayern de Vincent Kompany s'adjuge la Coupe d'Allemagne

Le doublé : d'abord bousculé, le Bayern de Vincent Kompany s'adjuge la Coupe d'Allemagne

21:58
Soutien du groupe et de Rudi Garcia ? Eden Hazard lève le voile sur la nature de sa présence au Mondial

Soutien du groupe et de Rudi Garcia ? Eden Hazard lève le voile sur la nature de sa présence au Mondial

21:30
1
L'après-match de Standard - Charleroi : quand le football fait ressortir le pire, récit et explications Edito

L'après-match de Standard - Charleroi : quand le football fait ressortir le pire, récit et explications

03:00
9
La délivrance dans le moneytime : un ancien Diablotin va découvrir la Premier League la saison prochaine

La délivrance dans le moneytime : un ancien Diablotin va découvrir la Premier League la saison prochaine

21:00
Quatre poteaux et des frayeurs jusqu'au bout : Lommel nouveau venu en D1A !

Quatre poteaux et des frayeurs jusqu'au bout : Lommel nouveau venu en D1A !

20:16
🎥 Il n'y a pas que Tielemans : boudé par Rudi Garcia, un autre milieu belge fait mouche en finale

🎥 Il n'y a pas que Tielemans : boudé par Rudi Garcia, un autre milieu belge fait mouche en finale

20:00
"Je me suis senti instrumentalisé" : la mise au point très sèche de Christos Tzolis

"Je me suis senti instrumentalisé" : la mise au point très sèche de Christos Tzolis

19:30
Quatre mois plus tard, il n'a pas encore digéré son C4 : Besnik Hasi se lâche sur Marc Coucke !

Quatre mois plus tard, il n'a pas encore digéré son C4 : Besnik Hasi se lâche sur Marc Coucke !

19:00
1
De la D3 au titre : tremblement de terre au Luxembourg, Roman Ferber va jouer la Ligue des Champions !

De la D3 au titre : tremblement de terre au Luxembourg, Roman Ferber va jouer la Ligue des Champions !

18:30
C'est fait : un milieu de terrain belge champion à l'autre bout de la planète !

C'est fait : un milieu de terrain belge champion à l'autre bout de la planète !

18:00
Pep Guardiola ému par Kevin De Bruyne : "Plus beau que tous les titres remportés ensemble"

Pep Guardiola ému par Kevin De Bruyne : "Plus beau que tous les titres remportés ensemble"

23/05
Un tournant dans sa carrière ? Dortmund a tranché pour Julien Duranville

Un tournant dans sa carrière ? Dortmund a tranché pour Julien Duranville

23/05

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 34
Werder Brême Werder Brême 0-2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Union Berlin Union Berlin 4-0 FC Augsburg FC Augsburg
Freiburg Freiburg 4-1 RB Leipzig RB Leipzig
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 2-2 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 4-0 Hoffenheim Hoffenheim
Bayern Munich Bayern Munich 5-1 1. FC Cologne 1. FC Cologne
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 0-2 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-1 Hambourg Hambourg
FC St. Pauli FC St. Pauli 1-3 Wolfsburg Wolfsburg
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved