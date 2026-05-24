Le Borussia Dortmund prêt à recruter un autre Diable Rouge après sa grosse saison en Ligue 1

Diego Moreira a franchi un cap cette saison avec Strasbourg. Le Diable Rouge intéresse sérieusement le Borussia Dortmund pour le prochain mercato.

Diego Moreira réalise la meilleure saison de sa carrière avec Strasbourg. Déjà intéressant la saison passée, le Diable Rouge a passé un cap cette année grâce à un changement de position qui lui a fait énormément de bien. Plus offensif sur le terrain, le Belge de 21 ans s'est imposé comme l'un des joueurs les plus importants de Strasbourg.

Cette saison, Moreira n'a presque plus joué comme latéral. Le staff alsacien l'a utilisé comme piston droit, mais aussi plus haut comme ailier. Un rôle qui correspond beaucoup mieux à ses qualités. Sa vitesse, ses dribbles et sa capacité à faire des différences ont mis les défenses en difficulté.

Une amélioration dans les statistiques du Belge

Ses statistiques montrent cette progression. En 42 rencontres toutes compétitions confondues, Moreira a inscrit cinq buts et délivré neuf passes décisives. La saison dernière, il n'avait marqué que deux fois. Son impact offensif a changé et plusieurs clubs européens ont commencé à suivre sa situation de près.

Un gros club allemand intéressé

Selon Mohamed Toubache-Ter, le Borussia Dortmund apprécie le profil du jeune belge. Le club allemand aurait trouvé un accord avec le joueur. Strasbourg ne compte pas brader l'un de ses meilleurs éléments. Le club français réclamerait 38 millions d’euros, plus cinq millions de bonus pour laisser partir son crack.

Diego Moreira aurait un accord avec le Borussia Dortmund ! 🇧🇪💛🖤



Strasbourg souhaiterait recevoir 38 millions d'euros + 5 en bonus pour l'international belge. 💸



(@MohamedTERParis 🥈) pic.twitter.com/9OakUVsVua



— Joueurs Belges 🇧🇪 (@JoueursBE) May 24, 2026

Encore trois ans de contrat

Sous contrat jusqu'en juin 2029, Moreira ne devrait pas quitter Strasbourg facilement cet été. Sa valeur marchande est estimée à 25 millions d'euros par Transfermarkt. Arrivé depuis Chelsea pour 8,5 millions d'euros en 2024, le Diable Rouge pourrait rapporter une belle somme au club alsacien.

Sa valeur devrait grimper après la Coupe du monde, l'ancien joueur de Chelsea a été repris par Rudi Garcia pour disputer la compétition. Le joueur avait filmé sa réaction lors de l'annonce et l'avait posté sur ses réseaux sociaux.