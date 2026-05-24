Lommel remercie le protégé de Kristof Van Hout : "Un arrêt de classe mondiale"

Florent Malice Kevin Vanbuggenhout
Florent Malice et Kevin Vanbuggenhout depuis Dender Football Complex
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Lommel remercie le protégé de Kristof Van Hout : "Un arrêt de classe mondiale"
Photo: © photonews

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Matthias Pieklak est un héros à Lommel. Le protégé de Kristof Van Hout a gardé ses cages inviolées sur la pelouse de Dender, parfois de manière miraculeuse.

Dans une fin de match haletante, Lommel a tenu bon et assuré un 0-0 synonyme de montée en D1A. "Matthi sort encore un arrêt de classe mondiale. Je pense que je vais le remercier cent fois", promet Lucas Schoofs. "C'est pour ça qu'il est là. On sait de quoi il est capable."

D'une superbe réflexe, Pieklak a en effet empêché Moutha-Sebtaoui de faire 1-0 à la... 97e minute. "C'est pour cela que nous travaillons si dur", rayonne le gardien de Lommel, qui travaille avec l'ancien gardien du Standard Kristof Van Hout, entraîneur des gardiens du club limbourgeois. 

"Sortir un tel arrêt à un moment aussi décisif, c'est fantastique. C'est quelque chose dont on ne peut que rêver. Beaucoup de mérite revient au staff, à l'entraîneur des gardiens Kristof et aux autres gardiens", assure Pieklak.

Kristof Van Hout important pour Pieklak et Lommel 

"Kristof partage son expérience avec moi. Il a eu une belle carrière et a traversé bien des épreuves. Il me transmet beaucoup de choses et m'apporte énormément de confiance. C'est un plaisir de travailler avec lui chaque jour", continue le portier limbourgeois. 

En plus de cet arrêt incroyable en fin de match, Pieklak semblait aussi avoir une patte de lapin dans la poche, puisque Dender a touché les montants à trois reprises.

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Même le retourné fantastique de Berte a heurté la barre. Ensuite a suivi le moment de gloire de Pieklak, après quoi la fête a éclaté sur le terrain. "Une invasion de terrain à l'extérieur, ça n'est possible qu'avec nos supporters. Nous avons un public fantastique. Au Beerschot et aujourd'hui, le parcage visiteurs était complet, la semaine dernière des records d'affluence ont aussi été battus". 

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