Un Diable donne le sourire à De Bruyne : "Il me rend la vie beaucoup plus facile"

Kevin De Bruyne s’est présenté cet après-midi - 23h15 en Belgique - devant la presse. Calme comme toujours. La star des Diables a indiqué que, pour sa quatrième Coupe du Monde, il veut surtout prendre plus de plaisir que lors des trois précédentes. Et Jeremy Doku y joue un grand rôle.

Kevin De Bruyne connaît évidemment Doku sur le bout des doigts grâce à leur passage commun à Manchester City. Mais la saison dernière, l’ailier a énormément progressé, et KDB ne l’a pas manqué.

Quand on l’interroge sur Doku, Kevin De Bruyne nous offre l'un des rares grands sourires adressés à la presse ce samedi. Il sait mieux que quiconque ce que Doku représente pour l’équipe nationale. « Jeremy a réalisé une bonne saison à City », acquiesce De Bruyne.

Doku fait sourire De Bruyne

« En fait, c’est quasiment impossible de défendre en un contre un face à lui pendant 90 minutes, et il est devenu plus efficace. Il faut déjà défendre à deux, mais il a aussi progressé sur ce plan. Il choisit mieux ses moments et sait aussi quand il doit lâcher le ballon. »

De Bruyne sait également que Doku peut mieux gérer ses efforts. « Il sait que je peux lui donner le ballon et d’où il va arriver. Si on veut faire un grand tournoi, on aura besoin d’un très bon Jeremy. Si je m’amuse avec lui ? (rires) En tout cas, il me rend la vie beaucoup plus facile. »

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La connexion De Bruyne-Doku est l’arme principale dont dispose le sélectionneur Rudi Garcia en attendant le retour de Romelu Lukaku. Une fois les trois réunis, la Belgique pourra encore gagner en dangerosité, car avec Big Rom aussi, De Bruyne entretient cette connexion unique.