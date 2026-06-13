Le maillot extérieur belge divise la presse étrangère : "Il frôle l'affreux, mais..."

Le maillot extérieur des Diables Rouges ne laisse pas indifférent. Inspirée de Magritte, la nouvelle tunique belge séduit autant qu'elle divise à l'international.

Traditionnellement, les maillots extérieurs des Diables Rouges sont toujours "spéciaux". Le précédent maillot extérieur de la Belgique était ainsi un clin d’œil à Tintin, l’icône de la bande dessinée créée par Hergé. Le maillot bleu, accompagné d’un short brun et de chaussettes blanches, avait au moins le mérite de ne pas passer inaperçu.

Un hommage à René Magritte

Avec ces nouveaux maillots, les Diables Rouges rendent une nouvelle fois hommage à une icône belge. Cette fois, c’est le peintre René Magritte qui est mis à l’honneur. Le maillot extérieur de la Belgique s’inspire de son œuvre La Voix des Airs.

L’intérieur du maillot fait également référence à Magritte. À l’intérieur du col, on peut lire le texte "Ceci n’est pas un maillot". Un clin d’œil évident à l’une des œuvres les plus célèbres de Magritte : "Ceci n’est pas une pipe".

Thomas Meunier est fan

Le Diable Rouge Thomas Meunier est en tout cas séduit par ce maillot. "C’est un maillot artistique et c’est aussi pour cela que je l’aime autant", a déclaré le Diable Rouge selon Het Laatste Nieuws. "Il est important de se démarquer. Notre maillot classique est évidemment beau aussi, mais celui-ci est vraiment spécial."

La chaîne américaine ESPN est également fan du maillot. ESPN a classé les 105 maillots qui seront portés lors de la Coupe du monde et a attribué une belle neuvième place au maillot extérieur des Diables Rouges : "Le design présente un motif abstrait rose pastel et bleu, qui intègre à la fois le ‘B’ de l’emblème et les sphères argentées de Magritte (1928). Magnifique."





"Ils ont visé juste"

Outre ESPN, The Athletic a également adoré le maillot extérieur : "La Belgique a l’habitude de viser juste avec ses maillots extérieurs", a écrit The Athletic. "Il n’est même pas nécessaire de connaître le contexte pour admirer la beauté de ce maillot. Well done, Adidas."

Le média français 20 Minutes a même parlé d’un maillot "vraiment exceptionnel". "L’hommage bleu clair et rose à René Magritte mêle des éléments de surréalisme et de football, avec sur le col : ‘Ceci n’est pas un maillot’. Vraiment réussi."

Même le prestigieux journal The New York Times est fan du maillot. "Espérons qu’ils sortiront ce maillot du placard plus d’une fois", peut-on lire dans le journal américain. "C’est mon maillot préféré parmi tous. Et leur tenue domicile est aussi très sympa. Davantage un t-shirt qu’un maillot de sport."

L’avis le plus marquant vient peut-être du média britannique The Independent. "Il est tape-à-l’œil, mais dans le bon sens. Il frôle l’affreux, mais nous l’adorons."

"Pas un maillot de football, mais un pyjama pour enfant"

Toutes les opinions ne sont toutefois pas positives. Le média britannique The Observer parle même d’un "pyjama pour enfant". "Non, non et encore non à cet horrible plastique à bulles psychédélique. Ce n’est pas un maillot de football, mais un pyjama pour enfant."

Un autre journal britannique, The Mirror, ne se montre pas non plus très positif au sujet du maillot. "Le maillot belge est très coloré et accrocheur, mais il présente aussi beaucoup de similitudes avec des designs précédents", peut-on lire. Le journal britannique ne descend pas le maillot, mais ne l’encense pas non plus.