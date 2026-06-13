La nouvelle destination de Charles Vanhoutte est connue : l'ancien de l'Union découvrira la Champions League

Après une année difficile en France, il a désormais l'occasion de relancer sa carrière au sein d'un club qui joue le haut de tableau. Et ce, sur une scène dont rêve tout footballeur : la Ligue des champions.

D'après nos informations, Charles Vanhoutte jouera sous les couleurs de Feyenoord la saison prochaine. Le transfert du milieu de terrain de 27 ans vers le club de Rotterdam est désormais officialisé. Le club voit en l'ancien joueur de l'Union un renfort de choix pour son milieu de terrain.

Rebondir après une saison compliquée en France

Le club français a connu une année difficile et a dû se battre jusqu'au bout pour assurer son maintien dans l'élite. Dans ces circonstances, le Belge n'a pas non plus réussi à imposer pleinement son jeu au sein de l'équipe et ce changement revêt donc une grande importance. Après une saison compliquée à l'OGC Nice, un nouveau défi était presque nécessaire.

Cela contraste fortement avec les années précédentes. À l’Union Saint-Gilloise, il était l’un des moteurs du succès des Bruxellois. Grâce à sa ténacité, son endurance et sa discipline tactique, il s’est imposé comme l’un des milieux de terrain les plus appréciés de la Jupiler Pro League.

C'est donc sans surprise que Nice avait déboursé environ six millions d'euros l'été dernier pour le faire quitter le Parc Duden. Une aventure qui s'est finalement avérée moins fructueuse qu'espéré, mais qui n'a pas terni sa réputation.

Devenir un joueur clé au Feyenoord

A Feyenoord, il a désormais l'occasion de faire ses preuves à nouveau au plus haut niveau. Le club néerlandais croit fermement en ses qualités et le considère comme un joueur capable d'apporter immédiatement une valeur ajoutée à l'équipe. De plus, une perspective particulièrement attrayante l'attend : pour la première fois de sa carrière, le Belge évoluera en Ligue des champions.



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Ce transfert ne semble pas non plus être le fruit du hasard. Avec Dévy Rigaux, le Feyenoord dispose d’un directeur technique qui connaît parfaitement le marché belge et suit Vanhoutte depuis longtemps. Le milieu de terrain correspond parfaitement au profil que les Rotterdamois recherchaient.