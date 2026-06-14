Le Brésil tenu en échec : le Maroc a failli créer la sensation

Pour leur premier match de Coupe du Monde, le Brésil et le Maroc se sont quittés sur un score de parité 1-1. Très audacieux, le Maroc a donné du fil à retordre au grand favori sud-américain.

Le Brésil n'a pas réussi à prendre le dessus sur le Maroc pour son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Accrochée par une séduisante équipe marocaine 1-1, la Seleção a souffert durant de longues séquences. La formation de Carlo Ancelotti a été mise en difficulté par l'intensité et l'organisation de son adversaire.

Le Maroc a surpris en marquant en premier

Les Marocains ont affiché leurs ambitions dès les premières minutes. Grâce à un pressing agressif et une grande activité au milieu de terrain, ils ont empêché les Brésiliens de développer leur jeu. Plus entreprenants, les Lions de l'Atlas se sont procuré les meilleures situations et ont été récompensés.

Trouvé dans la profondeur par Brahim Diaz, Ismael Saibari a pris de vitesse Gabriel puis a battu Alisson avec un joli lob.

Le réveil du Brésil signé Vinicius Jr

Très actif malgré les difficultés de son équipe, Vinicius Junior a remis les deux équipes à égalité à la demi-heure de jeu. L'attaquant du Real Madrid a profité de l'espace sur son côté pour repiquer vers l'axe et décocher une grosse frappe hors de portée de Bounou.

Les changements effectués par Ancelotti à la pause ont permis au Brésil de prendre plus le contrôle du ballon et de s'installer dans le camp marocain. La Seleção a mis la pression, mais la défense marocaine a résisté.





Un belgo-marocain à la tête des Lions de l'Atlas

Finalement, aucune des deux équipes n'est parvenue à faire la différence. Ce partage des points récompense la très belle prestation marocaine. Mohamed Ouahbi, le sélectionneur belgo-marocain, dirigeait son premier match dans une grande compétition internationale. Le Maroc défiera l'Écosse, qui a réalisé la bonne opération de cette première journée en s'imposant 1-0 face à Haïti.