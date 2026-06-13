Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/06: Tzolis
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Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Tzolis
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Christos Tzolis sort d'une nouvelle saison XXL avec le Club de Bruges. Cela pourrait bien être sa dernière en Belgique. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 12/06