Un chantier à tous les étages : le point sur le mercato estival du Club de Bruges

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le mercato s’annonce particulièrement animé pour le Club de Bruges. Les montants devraient s’envoler, mais parallèlement, plusieurs décisions sportives importantes doivent encore être prises par les Blauw-Zwart.

Dans tous les secteurs, la direction brugeoise a du pain sur la planche. En ce début de mercato, il est donc temps de se projeter sur le Club de Bruges de la saison prochaine, car beaucoup de choses risquent de changer.

Du changement chez les gardiens

Cette saison, les trois gardiens (Simon Mignolet, Nordin Jackers et Dani Van den Heuvel) se sont blessés au moins une fois chacun. Et pour la saison prochaine, il ne restera de toute façon plus que Nordin Jackers, puisque Mignolet met un terme à sa carrière et que Van den Heuvel a signé librement à Louvain.

Koen Casteels et Matz Sels ont déjà été cités comme possibles remplaçants et ce dernier resterait une piste, le Club de Bruges souhaitant recruter un dernier rempart de son standing, à savoir l'un des 25 meilleurs gardiens d'Europe, le temps qu'Angus Vanden Driessche, futur troisième gardien, puisse prendre la relève.

Une défense à remodeler

Garder Joel Ordonez cet été ? Cela paraît quasiment impossible pour le Club de Bruges. Des montants de plus de quarante millions d'euros ont déjà été évoqués et, au sein du club, on laisse désormais entendre qu'on attendra l'après-Coupe du monde pour conclure un accord.

En interne, les Blauw-Zwart espèrent jusqu'à 60 millions d'euros pour leur défenseur central. Le Club a toutes les cartes en main et pourrait donc à nouveau se montrer dur en affaires : seules les très grandes équipes pourront s'aligner.





Joaquin Seys pourrait lui aussi partir. Selon Het Laatste Nieuws, il s'agirait en tout cas du souhait du Diable Rouge et de son entourage. Le Club de Bruges n'est toutefois pas enclin à le laisser partir aussi facilement, mais serait prêt à discuter en cas de très bonne offre.

Qui peut partir et qui ne peut pas ?

Pour Zaïd Romero, le Club cherche une solution. Il a déjà été prêté à Getafe ces derniers mois. Quant à Bjorn Meijer, une solution pourrait également être recherchée, ce qui dépendra peut-être aussi de l'avenir de Seys.

Dies Janse reste sur le radar des Blauw-Zwart, tandis que, selon nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws, Jorne Spileers n'est pas autorisé à partir. Brandon Mechele reste évidemment, lui qui a récemment prolongé son contrat au Club. Sabbe semble, pour l'heure, rester également.

Vanaken, dernier survivant au milieu ?

Aleksandar Stankovic est retourné à l'Inter et Raphaël Onyedika semble impossible à conserver pour le Club, les grands clubs faisant la queue pour le Nigérian depuis quelque temps déjà.

Vanaken va évidemment rester, mais Bruges verrait aussi d'un bon œil que ses propres jeunes, Cisse Sandra et Lynnt Audoor, prennent le relais. Ludovit Reis pourrait également obtenir une nouvelle chance chez les Brugeois, ce qui constituerait une sacrée surprise.

Un chantier offensif, aussi

Carlos Forbs pourrait partir en cas de très bonne offre, tandis que Christos Tzolis semble impossible à retenir cet été. Le Grec aurait reçu des garanties après la saison passée selon lesquelles il pourrait cette fois partir pour le bon montant.

Le Club cherche depuis longtemps une solution pour Nilsson, tandis que Nicolo Tresoldi, toujours selon Het Laatste Nieuws, n'est en revanche pas autorisé à partir, étant considéré comme incontournable en attaque. Les Blauw-Zwart croient en leur pépite et veulent la conserver au moins une saison de plus. Malgré cela, de nombreux chantiers attendent donc le Club de Bruges au cours des prochaines semaines.