L'Écosse fait tomber Haïti et profite du faux pas du Brésil

La Coupe du monde aux États-Unis a vraiment commencé. Dans la nuit de samedi à dimanche, pas moins de quatre rencontres étaient au programme.

L'Écosse et Haïti n'avaient pas le droit à l'erreur. Après le partage entre le Maroc et le Brésil, leurs deux futurs adversaires dans le groupe, les trois points étaient un objectif incontournable pour prendre l'avantage.

Le nouveau format de la Coupe du monde permet aux meilleurs troisièmes de se hisser au tour suivant. Les deux sélections avaient l'occasion de faire une première bonne opération en cas de victoire.

L'Écosse bat Haïti sur un petit score

On a assisté à un début de match entre deux équipes tranchantes, Haïti ne se laissant pas faire et se procurant quelques opportunités, notamment via Pierrot. Avec, entre autres, Hannes Delcroix (ex-Anderlecht) sur la pelouse, on avait un match avec pas mal de "Belges" au coup d'envoi.

Après la pause rafraîchissement, l’Écosse a fait la différence. Sur une action confuse et marquée par plusieurs déviations, McGinn a trouvé le chemin des filets pour offrir l’avantage aux siens.

L'Écosse prend les commandes d'un groupe relevé



Les Écossais se sont imposés 1-0 et réalisent une excellente opération dans ce groupe. Avec trois points en poche avant d'affronter le Maroc et le Brésil, ils se placent idéalement dans la course à la qualification. Pour Haïti, la situation est plus délicate : il faudra probablement créer l'exploit lors des deux prochaines journées pour espérer voir le tour suivant.