LIVE Coupe du monde 15/6
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Rudi Garcia se méfie de l'Egypte : "On a vu des équipes en difficulté dans ce début de Coupe du Monde"
Rudi Garcia s'est présenté ce dimanche, vers 23h30 heure belge (14h30 heure locale), face à la presse belge à la veille de Belgique-Egypte. Il a notamment évoqué l'adversaire des Diables Rouges, qu'il ne sous-estime. (Lire la suite)
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