La première claque de cette Coupe du monde : la Turquie piégée par l'Australie

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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La première claque de cette Coupe du monde : la Turquie piégée par l'Australie

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Quelle énorme surprise ce matin (le match avait débuté à 6h du matin). Malgré la domination turque et les nombreuses occasions adverses, l'Australie s'est imposée 2-0 grâce à son réalisme et à la prestation exceptionnelle de son gardien Patrick Beach (22 ans).

C'est la première énorme surprise de ce début de Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L'Australie a battu la Turquie 2-0 après avoir longtemps subi la domination de son adversaire sans céder. Si l'Australie a gardé sa cage inviolée, elle le doit en grande partie à la performance monumentale de Patrick Beach.

L'homme du match est le gardien australien

Le gardien australien de 22 ans a multiplié les interventions décisives tout au long de la rencontre. Coups francs, frappes lointaines ou tentatives de près, rien n'a réussi à le surprendre.

La Turquie a eu les occasions pour marquer, mais Beach a sorti le grand jeu. Bardakcı a trouvé le poteau et Arda Güler est tombé plusieurs fois sur le gardien australien. L'Australie n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais elle les a bien exploitées. Irankunda a ouvert le score peu avant la demi-heure et les Socceroos ont géré leur avance.

L'Australie a très bien géré ses temps forts

La Turquie a poussé jusqu'au bout pour égaliser, mais cela lui a coûté cher. En cherchant à tout prix le but du 1-1, elle a laissé plus d'espaces à l'Australie. Metcalfe en a profité pour inscrire le deuxième but et mettre fin au suspense.

La Turquie n'a presque plus le droit à l'erreur

Avec ces trois points, l'Australie prend provisoirement la tête du groupe D avec les États-Unis. Battue d'entrée, la Turquie devra réagir contre le Paraguay pour éviter de se compliquer la tâche.

Malgré ce premier faux pas contre l'Australie, les joueurs turcs ont encore leur destin entre les mains. Le nouveau format de la compétition laisse de la marge, puisque les huit meilleurs troisièmes se qualifient pour les seizièmes de finale.

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