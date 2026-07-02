Rudi Garcia, génie ou chanceux ? "Ma grand-mère aurait pu faire pareil"

Quel impact Rudi Garcia a-t-il eu sur la remontada de la Belgique face au Sénégal, mercredi soir ? Olivier Deschacht, Radja Nainggolan et Stijn Stijnen ont un avis très différent sur la question.

Chacun y va évidemment de son analyse depuis la victoire acquise sur le gong par les Diables Rouges face au Sénégal, ce mercredi soir. L'ancien défenseur d'Anderlecht Olivier Deschacht s'est également livré dans l'émission Ongefilterd diffusée dans le nord du pays.

"Oui, on a fait la fête. Mais la chance qu’ont eue les Diables Rouges, c’était une putain de chance. Je ne sais pas si je peux le dire ici, mais quand tu analyses les buts, tu te dois d'admettre qu’on a eu de la réussite."

Également présent sur le plateau, l'ancien Diable Rouge Radja Nainggolan a immédiatement réagi. "Toujours aussi négatifs, les gars. S’il vous plaît ! Oui, c’est de la réussite, mais avec le recul, Garcia a quand même eu des couilles et a fait les bons choix. Et au final, tout le monde doit se taire, point."

Radja Nainggolan crédite Rudi Garcia, Stijnen et Deschacht voient beaucoup de chance

L'actuel joueur du Patro Eisden a embrayé. "Au final, il a quand même apporté quelque chose de nouveau. Il peut avoir eu raison là-dessus. Est-ce que ça veut dire que c’est un entraîneur miracle ? Certainement pas, mais il a montré quelque chose et ça a donné des résultats."

Stijn Stijnen, lui, avait un tout autre avis. "Tu peux mettre n’importe qui sur ce banc et le laisser tout essayer. Ma grand-mère aurait pu faire pareil...", a-t-il lâché, très clair sur l'impact que l'entraîneur aurait, ou non, eu sur la remontée de son équipe.



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Une chose est certaine, le sélectionneur français des Diables Rouges ne fait toujours pas l'unanimité dans le nord du pays malgré ses changements qui se sont révélés gagnants contre le Sénégal. Les quatre-vingt premières minutes des Diables Rouges n'ont absolument pas rassuré... et on peut le comprendre.