Une aubaine pour Anderlecht ? Un autre grand club entre dans la course pour Nathan De Cat

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Une aubaine pour Anderlecht ? Un autre grand club entre dans la course pour Nathan De Cat
Photo: © photonews
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Nathan De Cat semble bien parti pour quitter le Sporting d'Anderlecht cet été. Après Hoffenheim, dont la première offre n'a pas convaincu les dirigeants bruxellois, le PSV Eindhoven entrerait désormais dans la course pour le recruter, avec une approche concrète.

Annoncé sur le départ du Sporting d'Anderlecht, Nathan De Cat voudrait disputer une compétition européenne la saison prochaine, ce qui éliminerait le Paris FC de la course. La Bundesliga semblait alors se profiler pour le jeune milieu de terrain de 17 ans.

Mais en Allemagne, Hoffenheim jouerait la montre, étant donné que le contrat de Nathan De Cat arrive à expiration dans un an et que le tout jeune Diable Rouge n'aurait pas tellement l'intention de prolonger, dans le but de faire baisser le prix au maximum.

Vendre Nathan De Cat 30 millions sera délicat pour Anderlecht

Le club allemand aurait néanmoins intensifié ses discussions avec l'entourage du joueur ces derniers jours, selon les dires de Sky Sports. Mais d'après Soccernews, chez nos voisins néerlandais, un grand club d'Eredivisie viendrait également de s'immiscer dans la situation en espérant le recruter.

Le PSV Eindhoven souhaiterait en effet sérieusement recruter Nathan De Cat au Philips Stadion et tenterait une approche concrète pour le jeune joueur, dont le Sporting d'Anderlecht espère une indemnité de transfert qui avoisinerait les trente millions d'euros.

Le PSV Eindhoven entre aussi dans la course

L'offre de Hoffenheim se situerait dix millions d'euros plus bas et ne convainc donc pas le Sporting d'Anderlecht, tandis que le PSV pourrait faire quelque peu monter les enchères, mais probablement pas au point d'atteindre les trente millions d'euros.

Anderlecht devra donc trancher : le vendre pour le prix offert ou le garder en prenant le risque qu'il parte pour encore moins d'argent. Pour rappel, le milieu de terrain qui vient d'obtenir son diplôme d'humanités en cette fin d'année est évalué à 27 millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt, qui mentionne une petite baisse d'intérêt du Borussia Dortmund, de Leipzig et de Stuttgart.

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