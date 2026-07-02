Vers un grand retour en Jupiler Pro League ? Matz Sels a pris sa décision

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Vers un grand retour en Jupiler Pro League ? Matz Sels a pris sa décision

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Il y a peu, Matz Sels était cité du côté du Club de Bruges, qui cherche un remplaçant d'expérience à Simon Mignolet. L'ancien Diable Rouge ne viendra finalement pas, lui qui prolonge l'aventure à Nottingham Forest.

Qui va remplacer Simon Mignolet au Club de Bruges la saison prochaine ? Plusieurs noms ont été évoqués dès le début du mercato, dont celui de Matz Sels. Diable Rouge à 13 reprises, le portier de 34 ans était sous contrat jusqu'au 30 juin 2027.

Une piste idéale pour le club de la Venise du Nord, qui ciblait par ailleurs d'autres portiers d'expérience, dont Yann Sommer, qui quitte bel et bien l'Inter Milan. Ce ne sera finalement pas le cas de Matz Sels.

L'information est officielle : l'ancien dernier rempart du Lierse, de La Gantoise et du Sporting d'Anderlecht a prolongé son contrat d'une saison à Nottingham Forest, jusqu'au 30 juin 2028, a annoncé le club anglais dans un communiqué publié ce jeudi.

Matz Sels prolonge à Nottingham et ne revient donc pas en Jupiler Pro League

Nottingham, où de grandes annonces ont été faites en cette fin de semaine, puisque le club a confirmé avoir trouvé un accord avec Manchester City pour le transfert d'Elliot Anderson, tandis que Vítor Pereira a quitté son poste d'entraîneur principal.

Seizième du championnat la saison dernière, Nottingham Forest n'a terminé qu'avec cinq points d'avance sur la zone de relégation, tout en subissant une lourde défaite face à Aston Villa en demi-finale de l'Europa League (4-0 pour Tielemans, Onana et leurs coéquipiers au match retour).

Arrivé en février 2024 en provenance de Strasbourg contre 6,5 millions d'euros, Matz Sels a déjà disputé 96 rencontres officielles sous les couleurs de Nottingham Forest. Matz Sels aurait à nouveau pu se battre pour les trophées au Club de Bruges, lui qui n'a plus rien remporté depuis la Coupe de la Ligue avec Strasbourg en 2018-2019. Il a cependant préféré rester dans le championnat décrit comme le meilleur du monde plutôt que de revenir en Pro League.

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