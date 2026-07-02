📷 "J'ai moi-même payé pour apprendre" : Rudi Garcia explique encore ses propos après Belgique - Sénégal

Auteur de propos jugés polémiques par certains après la victoire des Diables contre le Sénégal, Rudi Garcia s'est expliqué une nouvelle fois sur son compte Instagram. Selon lui, sa sortie concernait les équipes qui n'ont pas l'habitude de mener un match de ce niveau en Coupe du monde.

Rudi Garcia a livré quelques propos polémiques après la remontada des Diables Rouges contre le Sénégal, mercredi soir. "On connaît ces équipes, elles perdent leur structure tactique vers la fin du match."

"On savait aussi que vers 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi quand on mènera 2-0 de ne pas faire ça, parce que quand vous prenez un but comme ils l’ont fait à 2-1, le match a changé d’âme."

Questionné en conférence de presse par un journaliste sénégalais, Rudi Garcia avait étayé ses propos, précisant que sa déclaration était valable pour toutes les équipes du monde et qu'elle n'était pas proprement destinée au Sénégal.

Rudi Garcia s'explique une nouvelle fois après ses propos polémiques

Sur son compte Instagram, le Français est revenu une nouvelle fois sur cette déclaration et s'est expliqué à nouveau. "Pour revenir sur ma déclaration d'après-match et couper court à toute ambiguïté : en parlant de 'ces équipes-là', je sous-entendais les équipes qui n'ont pas l'habitude de gérer un avantage dans ce type de match de ce niveau en Coupe du monde."

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"En aucun cas, elle ne visait des équipes africaines, et elle aurait pu tout aussi bien viser des équipes asiatiques, sud-américaines ou européennes qui ne sont pas habituées à ce genre de pression. Moi-même, alors entraîneur moins expérimenté, j'ai payé pour apprendre qu'arrêter de jouer pour défendre à tout prix un résultat est contre-productif. C'est à cela que je pensais en disant que ces équipes-là peuvent perdre leur structure tactique dans ces moments-là", a conclu Rudi Garcia.