Le Club de Bruges s'offre deux espoirs du Paris Saint-Germain

Tous deux membres de l'équipe U19 du Paris Saint-Germain la saison dernière, Samba Coulibaly et Elijah Ly débarquent au Club de Bruges, où ils intégreront premièrement l'équipe U23 en Challenger Pro League.

Les grands clubs de notre pays réalisent un double mercato : le principal est évidemment de renforcer l'équipe première et de faire rentrer de l'argent dans les caisses, mais les différentes équipes U23 se doivent également d'accueillir de nouveaux visages.

Notamment en Challenger Pro League, où les équipes espoirs ne seront plus protégées par le quota la saison prochaine. Le Club NXT, le RSCA Futures, le Jong Genk et le Jong Gent doivent donc impérativement se renforcer pour ne pas risquer de faire la bascule vers le monde amateur.

Ce jeudi soir, ce sont les jeunes Blauw & Zwart qui viennent de frapper avec deux nouvelles recrues intéressantes sur le papier. Libres depuis ce 1er juillet, Elijah Ly (18 ans) et Samba Coulibaly (18 ans) se sont engagés jusqu'au 30 juin 2030 en Venise du Nord.

Deux jeunes talents parisiens rejoignent le Club NXT

Le premier, ailier gauche, et le second, défenseur central, ont effectué une majeure partie de leur formation au Paris Saint-Germain, qu'ils viennent de quitter puisqu'ils n'ont pas trouvé d'accord pour une prolongation. La saison dernière, Elijah Ly avait délivré une passe décisive et inscrit trois buts lors de la campagne de Youth League, dont un face au Real Madrid en demi-finale.

Le club de la capitale française aurait probablement envoyé ses deux talents à l'AS Eupen s'ils étaient toujours sous contrat, mais c'est bien avec le Club NXT qu'ils se sont engagés en qualité de joueurs libres.



