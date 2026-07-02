Un Diable Rouge n'en revient pas : "Je n'avais jamais vécu ça"

Un Diable Rouge n'en revient pas : "Je n'avais jamais vécu ça"
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

On pensait avoir tout vu en 2018. Mais Thibaut Courtois et surtout Brandon Mechele avaient du mal à trouver les mots après ce Belgique-Sénégal.

Il faut dire que la phase du penalty concédé par le Sénégal à la 119e minute a donné lieu à des scènes inimaginables. Après le check du VAR, qui a montré une faute sur Youri Tielemans, les joueurs sénégalais ont tout tenté pour déstabiliser le tireur belge : certains refusaient de sortir du rectangle, continuaient à discuter avec l’arbitre et un Sénégalais s’est même allongé sur le point de penalty pendant de longues minutes pour rendre le tir impossible. 

Quand le calme est enfin revenu, Tielemans est resté d’un sang-froid total et a envoyé un penalty parfait. Thibaut Courtois, de l'autre bout du terrain, a savouré aussi : "Une victoire comme ça donne énormément d’énergie", a raconté le gardien après la rencontre. "Mais au final, on n’est encore qu’en huitièmes de finale. Évidemment, il y a encore des choses à améliorer".

Courtois a vu son équipe ne jamais perdre courage malgré le  retard. "À 2-0, tu continues d’y croire. On a déjà vécu ça contre le Japon. Quand tu mets le but qui te relance, tu sais que tout redevient possible. On a continué d’y croire, on a montré du cran et au final, on a signé une magnifique victoire", se réjouit le portier belge.

Brandon Mechele n'avait jamais vécu ça 

Brandon Mechele a lui aussi reconnu que, pendant un moment, l’espoir semblait avoir disparu. "À 0-2, tu te dis forcément : ça ne peut pas se terminer comme ça, je n’ai vraiment pas envie de rentrer à la maison. Mais après le 1-2, tu as senti que ça pouvait repartir. À l’égalisation, on a eu l’impression qu’il fallait les achever". 

Lire aussi… Rudi Garcia, génie ou chanceux ? "Ma grand-mère aurait pu faire pareil"
Le défenseur du Club de Bruges est aussi revenu sur cette fin de match éprouvante. "Ces prolongations, c’était uniquement une question de caractère. Beaucoup de gars étaient complètement vidés, mais on a continué. Et puis il y a eu ce penalty… Tout ce qui s’est passé là, je n’avais jamais vécu ça. Ça a pris un temps fou avant qu’il puisse être tiré. Le soulagement quand Youri l’a mis, c’était incroyable. Ce genre de moment, tu ne l’oublies jamais".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Sénégal
Belgique
Thibaut Courtois

Plus de news

Rudi Garcia, génie ou chanceux ? "Ma grand-mère aurait pu faire pareil"

Rudi Garcia, génie ou chanceux ? "Ma grand-mère aurait pu faire pareil"

21:40
2
Personne n'est intouchable chez les Diables : "Peu importe ton nom, tu peux sortir"

Personne n'est intouchable chez les Diables : "Peu importe ton nom, tu peux sortir"

20:20
Pourquoi Jeremy Doku passe totalement à côté de son tournoi

Pourquoi Jeremy Doku passe totalement à côté de son tournoi

19:35
📷 "J'ai moi-même payé pour apprendre" : Rudi Garcia explique encore ses propos après Belgique - Sénégal

📷 "J'ai moi-même payé pour apprendre" : Rudi Garcia explique encore ses propos après Belgique - Sénégal

22:30
Diego Moreira, "un joueur affamé" qui plaît aux supporters belges : le Liégeois a gagné des points

Diego Moreira, "un joueur affamé" qui plaît aux supporters belges : le Liégeois a gagné des points

17:00
3
Un joueur du Sénégal annonce mettre en pause sa carrière internationale après l'élimination face à la Belgique

Un joueur du Sénégal annonce mettre en pause sa carrière internationale après l'élimination face à la Belgique

13:50
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/07: De Cat - Sels - Duranville

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/07: De Cat - Sels - Duranville

22:00
Le Club de Bruges s'offre deux espoirs du Paris Saint-Germain

Le Club de Bruges s'offre deux espoirs du Paris Saint-Germain

22:00
Le choix fort de Rudi Garcia qui fait parler : "Cela ne fait pas de lui un héros ou un magicien"

Le choix fort de Rudi Garcia qui fait parler : "Cela ne fait pas de lui un héros ou un magicien"

12:00
1
Une aubaine pour Anderlecht ? Un autre grand club entre dans la course pour Nathan De Cat

Une aubaine pour Anderlecht ? Un autre grand club entre dans la course pour Nathan De Cat

21:00
LIVE Coupe du monde 2/7 : deux changements dans la composition de l'Espagne contre l'Autriche

LIVE Coupe du monde 2/7 : deux changements dans la composition de l'Espagne contre l'Autriche

20:00
Vers un grand retour en Jupiler Pro League ? Matz Sels a pris sa décision

Vers un grand retour en Jupiler Pro League ? Matz Sels a pris sa décision

20:40
"Tant que ce sera avec ce staff..." : tremblement de terre au Sénégal après la défaite contre les Diables

"Tant que ce sera avec ce staff..." : tremblement de terre au Sénégal après la défaite contre les Diables

11:15
Officiel : nouveau club pour Julien Duranville après son départ de Dortmund

Officiel : nouveau club pour Julien Duranville après son départ de Dortmund

18:50
Un tournant du match inattendu pour les Diables ? "C’est bizarre, mais que ça nous a libérés"

Un tournant du match inattendu pour les Diables ? "C’est bizarre, mais que ça nous a libérés"

09:30
Rudi génie ou Rudi béni ? Rudi Garcia s'exprime sur ses changements miraculeux

Rudi génie ou Rudi béni ? Rudi Garcia s'exprime sur ses changements miraculeux

09:00
1
"On doit assumer notre statut de favori" : Silvio Proto évoque États-Unis - Belgique

"On doit assumer notre statut de favori" : Silvio Proto évoque États-Unis - Belgique

18:20
2
"Trop tendre pour ce niveau" : un Diable particulièrement visé après sa prestation d'hier

"Trop tendre pour ce niveau" : un Diable particulièrement visé après sa prestation d'hier

08:30
1
OFFICIEL : un milieu de terrain sénégalais rejoint la RAAL

OFFICIEL : un milieu de terrain sénégalais rejoint la RAAL

17:40
Un record pour Tielemans, un autre pour les Diables : Belgique - Sénégal rentre dans l'histoire du Mondial !

Un record pour Tielemans, un autre pour les Diables : Belgique - Sénégal rentre dans l'histoire du Mondial !

08:00
OFFICIEL : Alexis Lefebvre quitte le RFC Liège et rejoint un club français

OFFICIEL : Alexis Lefebvre quitte le RFC Liège et rejoint un club français

16:26
Un joueur du Club de Bruges tout proche d'un départ pour quatre millions d'euros

Un joueur du Club de Bruges tout proche d'un départ pour quatre millions d'euros

16:00
"Il fallait une grosse paire de c**illes" : à quand une statue de Romelu Lukaku devant le Stade Roi Baudouin ?

"Il fallait une grosse paire de c**illes" : à quand une statue de Romelu Lukaku devant le Stade Roi Baudouin ?

06:00
1
Un ancien de la maison de retour à l’Antwerp cet été ?

Un ancien de la maison de retour à l’Antwerp cet été ?

15:30
"Ces équipes-là" : Rudi Garcia se fait tacler par le célèbre statisticien Opta

"Ces équipes-là" : Rudi Garcia se fait tacler par le célèbre statisticien Opta

15:00
1
Mauricio Pochettino peste contre la règle de la FIFA : les USA sans leur meilleur attaquant contre les Diables

Mauricio Pochettino peste contre la règle de la FIFA : les USA sans leur meilleur attaquant contre les Diables

10:00
Trossard et Tielemans en sont presque venus aux mains : les explications du capitaine et du coach

Trossard et Tielemans en sont presque venus aux mains : les explications du capitaine et du coach

05:00
OFFICIEL : Anderlecht annonce la signature de sa deuxième recrue estivale

OFFICIEL : Anderlecht annonce la signature de sa deuxième recrue estivale

13:12
Toute une organisation : deux équipes de D1 Amateurs évolueront au Tondreau la saison prochaine

Toute une organisation : deux équipes de D1 Amateurs évolueront au Tondreau la saison prochaine

12:50
Officiel : l'Union Saint-Gilloise boucle son sixième renfort de l'été

Officiel : l'Union Saint-Gilloise boucle son sixième renfort de l'été

12:10
Il n'aura pas fallu autant de suspense : l'adversaire des Diables en huitième est connu !

Il n'aura pas fallu autant de suspense : l'adversaire des Diables en huitième est connu !

06:30
"La FIFA est corrompue" : la presse sénégalaise furieuse, Youri Tielemans réagit aux phases litigieuses

"La FIFA est corrompue" : la presse sénégalaise furieuse, Youri Tielemans réagit aux phases litigieuses

01:35
8
LIVE : Un penalty sauve les Diables à la 119e !! (3-2) Live

LIVE : Un penalty sauve les Diables à la 119e !! (3-2)

00:44
Plus dans la durée qu'à Anderlecht ? Edward Still annonce la couleur avec la RAAL

Plus dans la durée qu'à Anderlecht ? Edward Still annonce la couleur avec la RAAL

10:30
Miracle à Seattle : les Diables Rouges reviennent de très loin face au Sénégal !

Miracle à Seattle : les Diables Rouges reviennent de très loin face au Sénégal !

00:50
Julian Nagelsmann sur la sellette : l'Allemagne a trouvé un remplaçant de luxe

Julian Nagelsmann sur la sellette : l'Allemagne a trouvé un remplaçant de luxe

07:00

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 1/16 Finales
Afrique du Sud Afrique du Sud 0-1 Canada Canada
Brésil Brésil 2-1 Japon Japon
Allemagne Allemagne 1-1P Paraguay Paraguay
Pays-Bas Pays-Bas 1-1P Maroc Maroc
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 1-2 Norvège Norvège
France France 3-0 Suède Suède
Mexique Mexique 2-0 Equateur Equateur
Angleterre Angleterre 2-1 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Belgique Belgique 3-2* Sénégal Sénégal
Etats-Unis Etats-Unis 2-0 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Espagne Espagne 3-0 Autriche Autriche
Portugal Portugal 03/07 Croatie Croatie
Suisse Suisse 03/07 Algérie Algérie
Australie Australie 03/07 Egypte Egypte
Argentine Argentine 04/07 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Colombie Colombie 04/07 Ghana Ghana
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved