Un Diable Rouge n'en revient pas : "Je n'avais jamais vécu ça"

On pensait avoir tout vu en 2018. Mais Thibaut Courtois et surtout Brandon Mechele avaient du mal à trouver les mots après ce Belgique-Sénégal.

Il faut dire que la phase du penalty concédé par le Sénégal à la 119e minute a donné lieu à des scènes inimaginables. Après le check du VAR, qui a montré une faute sur Youri Tielemans, les joueurs sénégalais ont tout tenté pour déstabiliser le tireur belge : certains refusaient de sortir du rectangle, continuaient à discuter avec l’arbitre et un Sénégalais s’est même allongé sur le point de penalty pendant de longues minutes pour rendre le tir impossible.

Quand le calme est enfin revenu, Tielemans est resté d’un sang-froid total et a envoyé un penalty parfait. Thibaut Courtois, de l'autre bout du terrain, a savouré aussi : "Une victoire comme ça donne énormément d’énergie", a raconté le gardien après la rencontre. "Mais au final, on n’est encore qu’en huitièmes de finale. Évidemment, il y a encore des choses à améliorer".

Courtois a vu son équipe ne jamais perdre courage malgré le retard. "À 2-0, tu continues d’y croire. On a déjà vécu ça contre le Japon. Quand tu mets le but qui te relance, tu sais que tout redevient possible. On a continué d’y croire, on a montré du cran et au final, on a signé une magnifique victoire", se réjouit le portier belge.

Brandon Mechele n'avait jamais vécu ça

Brandon Mechele a lui aussi reconnu que, pendant un moment, l’espoir semblait avoir disparu. "À 0-2, tu te dis forcément : ça ne peut pas se terminer comme ça, je n’ai vraiment pas envie de rentrer à la maison. Mais après le 1-2, tu as senti que ça pouvait repartir. À l’égalisation, on a eu l’impression qu’il fallait les achever".

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Le défenseur du Club de Bruges est aussi revenu sur cette fin de match éprouvante. "Ces prolongations, c’était uniquement une question de caractère. Beaucoup de gars étaient complètement vidés, mais on a continué. Et puis il y a eu ce penalty… Tout ce qui s’est passé là, je n’avais jamais vécu ça. Ça a pris un temps fou avant qu’il puisse être tiré. Le soulagement quand Youri l’a mis, c’était incroyable. Ce genre de moment, tu ne l’oublies jamais".