"Le futur du Maroc sera beau" : Mohamed Ouahbi optimiste pour l’avenir de la sélection marocaine

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Le futur du Maroc sera beau" : Mohamed Ouahbi optimiste pour l’avenir de la sélection marocaine
Photo: © photonews

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L’entraîneur belgo-marocain de la sélection marocaine, Mohamed Ouahbi, était évidemment déçu ce jeudi après l’élimination du Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde face à la France. Après la rencontre, il a livré une analyse lucide et évoqué l’avenir du football marocain.

Le Maroc est tombé face à une équipe de France bien meilleure. Les Lions de l’Atlas ont été clairement inférieurs aux Français et se sont logiquement inclinés sur le score de 2-0. Les hommes de Mohamed Ouahbi espéraient évidemment mieux, mais se sont montrés impuissants face au très haut niveau de l’équipe de France.

L'analyse lucide de Mohamed Ouahbi

Mohamed Ouahbi s’est exprimé au micro de beIN Sports après le coup de sifflet final : "Il faut reconnaître qu’on a joué contre une très bonne équipe. On a énormément souffert en première période. On a eu l’arrêt de Bounou sur le penalty. En deuxième période, on défendait mieux et on était plus sereins avec le ballon. On était mieux et on avait l’impression qu’en première période, nos joueurs cherchaient le second souffle. Ils l’ont eu un peu en seconde période. Le but vient d’une action un peu… un ballon partagé, certains s’arrêtent parce qu’ils voient une main… Il y a une main, je ne sais pas si elle doit être sifflée ou pas, j’en sais rien, mais ça fait qu’après une action individuelle."

"Mbappé marque et puis voilà. C’était dur à la fin, mais je crois qu’on doit continuer à y croire, travailler la base, faire en sorte que, quand il y a des blessés ou des joueurs moins frais, on puisse avoir un plus grand vivier, et on va continuer, on ne va pas s’arrêter là, on est très déçus, on voulait plus, mais faut l’accepter", a-t-il poursuivi.

Mohamed Ouahbi évoque le futur du Maroc

Le sélectionneur belgo-marocain est malgré tout satisfait de l’évolution de sa sélection. "Bien sûr que le futur, si on continue comme ça, il sera beau", a-t-il souligné. "Mais ça ne veut pas dire qu’on ne voulait pas gagner aujourd’hui. On a tout fait pour essayer de gagner ce match. On est tombés contre une bonne équipe. On sait qu’on a un grand vivier, qu’on a des jeunes joueurs, donc on ne va pas se laisser abattre pour le futur et continuer à travailler. C’est ce qu’il faut faire."

Le Maroc espère encore grandir sur la scène mondiale. En atteignant les quarts de finale de cette Coupe du monde, la sélection est devenue la première équipe africaine à atteindre au moins ce stade de la compétition lors de deux Mondiaux de suite. "On sait qu’on représente plus qu’une équipe, on représente des millions de Marocains et même plus, car certains s’identifiaient à nous, à notre générosité. On veut rapporter de la joie, mais des titres aussi, donc on va continuer à travailler."

Le travail de Mohamed Ouahbi au sein de la sélection marocaine semble tout de même salué malgré cet échec face à la France. Entraîneur de l’équipe première du Maroc depuis le 5 mars dernier, suite au départ de Walid Regragui, le natif de Schaerbeek a déjà montré qu’il était capable d’être à la tête d’une telle nation. L’ancien entraîneur adjoint d’Anderlecht a, pour rappel, déjà remporté la Coupe du monde U20 avec son pays, lorsqu’il entraînait cette équipe de jeunes.

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