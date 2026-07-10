OFFICIEL : Anderlecht annonce la signature d'un nouveau milieu offensif

Anderlecht a officialisé ce vendredi après-midi la signature de Lukas Ambros, milieu offensif tchèque qui arrive en provenance du club polonais du Górnik Zabrze.

Lukas Ambro a paraphé un contrat jusqu'en juin 2030 avec le Sporting d'Anderlecht, annonce le club. Selon Transfermarkt, le montant du transfert est estimé à cinq millions d'euros.

"Avec Lukas Ambros, les Mauve et Blanc s’adjugent les services d’un meneur de jeu doté d’une grande finesse technique. Ce milieu de terrain gaucher est réputé pour sa vision du jeu et sa créativité", écrit la formation bruxelloise dans un communiqué.

Les Mauves ont ensuite présenté leur nouveau joueur. "Lukas a été formé dans son pays natal, la République tchèque, jusqu’à l’âge de 16 ans, avant d’être repéré par le VfL Wolfsburg. En Allemagne, il a gravi les échelons des équipes de jeunes et a parachevé sa formation. En février 2023, il a fait ses débuts officiels au plus haut niveau avec Wolfsburg. Il a ensuite été prêté au SC Fribourg."

"Lors de l’été 2024, Lukas a rejoint la première division polonaise. Au Górnik Zabrze, il s’est rapidement imposé comme un joueur clé. Il a disputé 58 matchs et gagné la Coupe de Pologne. Ses excellentes performances en Ekstraklasa et au sein de l’équipe nationale espoirs tchèque ont attiré l’attention de plusieurs clubs européens. Lukas a désormais choisi de rejoindre le Sporting, où il portera la vareuse floquée du numéro 18."

Un premier rendez-vous européen déjà dans le viseur



Lukas Ambros espère désormais parvenir à s'imposer au Sporting d'Anderlecht. La rumeur de son arrivée courait déjà depuis un petit temps et cette officialisation n'est venue que confirmer la nouvelle. Ce samedi à 10h45, Anderlecht affrontera le NEC Nimègue en match amical. On ignore si la nouvelle recrue sera déjà de la partie, mais il est vrai que cela semble peu probable. Les 23 et 30 juillet prochains, les Mauves disputeront le deuxième tour préliminaire de l'Europa League. Une échéance déjà importante.