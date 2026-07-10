OFFICIEL : Nathan De Cat n’est plus un joueur du Sporting d’Anderlecht

Nathan De Cat est officiellement un joueur du TSG Hoffenheim. Le club allemand a annoncé la nouvelle ce vendredi en début d’après-midi.

À seulement 17 ans (18 ans dans neuf jours), Nathan De Cat quitte le Sporting d’Anderlecht après s’y être plus que jamais imposé malgré son jeune âge. Il file dans la formation de Bundesliga du TSG Hoffenheim, où il a paraphé "un contrat de longue durée".

Andreas Schicker, le directeur sportif du club, a pris la parole sur le jeune prodige via un communiqué : "Nous sommes extrêmement heureux qu’un joueur aussi convoité à l’international que Nathan De Cat ait choisi de rejoindre le TSG Hoffenheim. C’est une formidable confirmation de la direction que nous avons prise. Nathan est l’un des plus grands talents européens à son poste. Nous croyons fermement en son potentiel et souhaitons lui offrir la confiance ainsi que le temps nécessaires pour exprimer ses qualités au niveau de la Bundesliga et poursuivre son développement."

Les premiers mots de Nathan De Cat

Le joueur a lui-même exprimé ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs. "Hoffenheim s’est intéressé à moi très tôt et de manière constante", a-t-il souligné.

"Les discussions avec Andreas Schicker, Paul Pajduch et l’entraîneur Chris Ilzer m’ont totalement convaincu. Le TSG Hoffenheim m’offre les meilleures conditions pour faire mes preuves dans l’un des cinq plus grands championnats européens et contribuer aux succès du club. La participation à l’Europa League me permettra également d’acquérir une précieuse expérience sur la scène internationale. Hoffenheim a déjà démontré à de nombreuses reprises qu’il offrait aux jeunes joueurs la meilleure plateforme pour progresser."

Nathan De Cat franchit alors un nouveau cap dans sa carrière. Il espère désormais s’imposer avec le club de Bundesliga et montrer qu’il est capable d’évoluer à un niveau encore plus élevé. Les attentes le concernant seront évidemment grandes pour celui qui est vu comme l’un des plus grands talents belges de sa génération.



