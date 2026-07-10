OFFICIEL : Nathan De Cat n’est plus un joueur du Sporting d’Anderlecht

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
OFFICIEL : Nathan De Cat n’est plus un joueur du Sporting d’Anderlecht
Photo: TSG Hoffenheim
Deviens fan de Anderlecht! 4359

Nathan De Cat est officiellement un joueur du TSG Hoffenheim. Le club allemand a annoncé la nouvelle ce vendredi en début d’après-midi.

À seulement 17 ans (18 ans dans neuf jours), Nathan De Cat quitte le Sporting d’Anderlecht après s’y être plus que jamais imposé malgré son jeune âge. Il file dans la formation de Bundesliga du TSG Hoffenheim, où il a paraphé "un contrat de longue durée".

Andreas Schicker, le directeur sportif du club, a pris la parole sur le jeune prodige via un communiqué : "Nous sommes extrêmement heureux qu’un joueur aussi convoité à l’international que Nathan De Cat ait choisi de rejoindre le TSG Hoffenheim. C’est une formidable confirmation de la direction que nous avons prise. Nathan est l’un des plus grands talents européens à son poste. Nous croyons fermement en son potentiel et souhaitons lui offrir la confiance ainsi que le temps nécessaires pour exprimer ses qualités au niveau de la Bundesliga et poursuivre son développement."

Les premiers mots de Nathan De Cat 

Le joueur a lui-même exprimé ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs. "Hoffenheim s’est intéressé à moi très tôt et de manière constante", a-t-il souligné.

"Les discussions avec Andreas Schicker, Paul Pajduch et l’entraîneur Chris Ilzer m’ont totalement convaincu. Le TSG Hoffenheim m’offre les meilleures conditions pour faire mes preuves dans l’un des cinq plus grands championnats européens et contribuer aux succès du club. La participation à l’Europa League me permettra également d’acquérir une précieuse expérience sur la scène internationale. Hoffenheim a déjà démontré à de nombreuses reprises qu’il offrait aux jeunes joueurs la meilleure plateforme pour progresser."

Nathan De Cat franchit alors un nouveau cap dans sa carrière. Il espère désormais s’imposer avec le club de Bundesliga et montrer qu’il est capable d’évoluer à un niveau encore plus élevé. Les attentes le concernant seront évidemment grandes pour celui qui est vu comme l’un des plus grands talents belges de sa génération.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Espagne - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Anderlecht
Nathan De Cat

Plus de news

Un Anderlechtois risque de voir son transfert avorté à cause de sa blessure

Un Anderlechtois risque de voir son transfert avorté à cause de sa blessure

13:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/07: De Cat - Sardella - Coucke

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/07: De Cat - Sardella - Coucke

13:55
LIVE Coupe du monde 10/7 : Sadio Mané aurait décidé de mettre un terme à sa carrière internationale

LIVE Coupe du monde 10/7 : Sadio Mané aurait décidé de mettre un terme à sa carrière internationale

14:29
Le quotidien français L'Équipe place deux Diables Rouges parmi ses révélations de la Coupe du monde

Le quotidien français L'Équipe place deux Diables Rouges parmi ses révélations de la Coupe du monde

12:40
Un transfert se rapproche pour l'ancien Diablotin du Club de Bruges, Ignace Van der Brempt

Un transfert se rapproche pour l'ancien Diablotin du Club de Bruges, Ignace Van der Brempt

12:00
Offre en approche ? La Juventus se renseigne sur un Diable Rouge déçu de la Coupe du monde

Offre en approche ? La Juventus se renseigne sur un Diable Rouge déçu de la Coupe du monde

11:40
🎥 Le roi Philippe aux États-Unis pour motiver les Diables : "Je n'ai qu'un seul message pour vous"

🎥 Le roi Philippe aux États-Unis pour motiver les Diables : "Je n'ai qu'un seul message pour vous"

11:20
1
Le Club de Bruges coiffe Anderlecht au poteau pour s'offrir un grand talent venu d'Angleterre

Le Club de Bruges coiffe Anderlecht au poteau pour s'offrir un grand talent venu d'Angleterre

09:00
"Depuis le match contre les USA, nous avons des millions de supporters"

"Depuis le match contre les USA, nous avons des millions de supporters"

10:30
C'est officiel : Gaëtan Coucke est de retour en Jupiler Pro League !

C'est officiel : Gaëtan Coucke est de retour en Jupiler Pro League !

10:05
Un joli coup des Rouches : les détails de l'accord entre le Standard et les Wolves pour Rafiki Saïd

Un joli coup des Rouches : les détails de l'accord entre le Standard et les Wolves pour Rafiki Saïd

09:30
1
Départ de Nathan De Cat : plus d'argent pour Anderlecht, signature reportée pour une raison étonnante

Départ de Nathan De Cat : plus d'argent pour Anderlecht, signature reportée pour une raison étonnante

16:40
1
Rudi Garcia a tranché: voici qui composera le milieu de terrain des Diables Rouges

Rudi Garcia a tranché: voici qui composera le milieu de terrain des Diables Rouges

07:40
Accord trouvé : le transfert le plus cher de l'histoire de la Pro League en approche

Accord trouvé : le transfert le plus cher de l'histoire de la Pro League en approche

08:00
Les journalistes espagnols ne parlent que de la France, De la Fuente refuse de se projeter

Les journalistes espagnols ne parlent que de la France, De la Fuente refuse de se projeter

07:20
Naples a pris une grande décision concernant Romelu Lukaku

Naples a pris une grande décision concernant Romelu Lukaku

07:00
Un bon début de préparation : ces deux grands espoirs du Standard qui doivent passer un cap cette saison

Un bon début de préparation : ces deux grands espoirs du Standard qui doivent passer un cap cette saison

06:30
Romelu Lukaku évoque son rôle de joker... et Rudi Garcia brouille les pistes !

Romelu Lukaku évoque son rôle de joker... et Rudi Garcia brouille les pistes !

06:00
Après son entraîneur principal, Genk perd aussi son entraîneur adjoint

Après son entraîneur principal, Genk perd aussi son entraîneur adjoint

06:15
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/07: Reynolds - Benoît - Vasovic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/07: Reynolds - Benoît - Vasovic

23:10
Emmanuel Macron surprend avec un message adressé aux Diables Rouges et à Rudi Garcia

Emmanuel Macron surprend avec un message adressé aux Diables Rouges et à Rudi Garcia

23:30
Westerlo continue de renflouer ses caisses : un deuxième gros transfert sortant en une journée

Westerlo continue de renflouer ses caisses : un deuxième gros transfert sortant en une journée

23:10
Les Diables rouges courent beaucoup : cela sera-t-il suffisant pour battre l'Espagne ?

Les Diables rouges courent beaucoup : cela sera-t-il suffisant pour battre l'Espagne ?

22:50
Cela bouge à l'Olympic : les "Dogues" s'offrent un deuxième Montois en deux jours

Cela bouge à l'Olympic : les "Dogues" s'offrent un deuxième Montois en deux jours

22:31
Le Club de Bruges insiste pour un attaquant suisse

Le Club de Bruges insiste pour un attaquant suisse

22:00
Il n'a pas pu compter sur le roi Charles III : un joueur anglais est suspendu pour les deux prochains matchs

Il n'a pas pu compter sur le roi Charles III : un joueur anglais est suspendu pour les deux prochains matchs

21:40
Le prochain match amical du Standard finalement disputé à huis-clos

Le prochain match amical du Standard finalement disputé à huis-clos

21:20
Gros coup dur pour Zeno Debast, alors que la fédération l'estime prêt à jouer !

Gros coup dur pour Zeno Debast, alors que la fédération l'estime prêt à jouer !

20:47
En concert en Belgique pendant le match des Diables, Julien Doré a trouvé une solution géniale !

En concert en Belgique pendant le match des Diables, Julien Doré a trouvé une solution géniale !

20:40
Un changement contraint, et le reste ? Voilà notre onze pour Espagne-Belgique

Un changement contraint, et le reste ? Voilà notre onze pour Espagne-Belgique

20:00
Ce nouveau joueur de Tubize-Braine qui a joué avec Raskin et Onana contre Gordon et Balogun Interview

Ce nouveau joueur de Tubize-Braine qui a joué avec Raskin et Onana contre Gordon et Balogun

20:20
Accord conclu : l'Istanbul Başakşehir vient faire ses emplettes en Pro League pour 5 millions

Accord conclu : l'Istanbul Başakşehir vient faire ses emplettes en Pro League pour 5 millions

19:48
Le Standard interjette finalement appel de la décision disciplinaire après les incidents contre Charleroi

Le Standard interjette finalement appel de la décision disciplinaire après les incidents contre Charleroi

19:31
Officiel : un talent du RWDM file chez le champion d'Autriche

Officiel : un talent du RWDM file chez le champion d'Autriche

19:30
Le superordinateur a parlé : voici les chances de la Belgique contre l'Espagne

Le superordinateur a parlé : voici les chances de la Belgique contre l'Espagne

19:00
Nouveau partenaire pour le Sporting d'Anderlecht, qui poursuit son renforcement structurel

Nouveau partenaire pour le Sporting d'Anderlecht, qui poursuit son renforcement structurel

09/07

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Quarts de finale
France France 2-0 Maroc Maroc
Espagne Espagne 21:00 Belgique Belgique
Norvège Norvège 11/07 Angleterre Angleterre
Argentine Argentine 12/07 Suisse Suisse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved