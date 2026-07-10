OFFICIEL : Matte Smets prolonge son contrat avec le KRC Genk
Photo: © photonews
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Le KRC Genk a annoncé, ce vendredi après-midi, la prolongation du contrat de Matte Smets jusqu’en 2030. Le défenseur central de 22 ans s’est imposé comme une valeur sûre en terre limbourgeoise.
Le joueur s'est montré ravi de cette prolongation : "Mon rêve d'enfant a toujours été de passer des équipes de jeunes à l'équipe première et de jouer à la Cegeka Arena. Le KRC Genk est comme une deuxième maison pour moi. Je me sens apprécié ici et je sais ce que ce club représente pour toute la région."
"Je veux assumer mes responsabilités, devenir le leader de notre défense, tout donner à chaque match et vivre une grande saison avec nos supporters. Mon ambition est claire : franchir un nouveau cap dans ma carrière en remportant un trophée. Pour y parvenir, nous devrons continuer à travailler dur chaque jour."
Un pur limbourgeois
Matte Smets avait signé au KRC Genk à l’été 2024 en provenance de Saint-Trond. Depuis, il s’est véritablement imposé, devenant une pièce maîtresse de l’équipe. Lors de sa formation, le natif de Bilzen est passé par les deux clubs.
🗣️ Ik blijf bij blauw 💙— KRC Genk (@KRCGenkofficial) July 10, 2026
KRC Genk en Matte Smets gaan langer met elkaar door. De 22-jarige verdediger heeft zijn contract in de Cegeka Arena verlengd tot 2030.
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