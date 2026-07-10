Un Anderlechtois risque de voir son transfert avorté à cause de sa blessure

Killian Sardella voyait un transfert estival vers l’Allemagne se rapprocher, mais une sérieuse blessure a brusquement ralenti le dossier. Le latéral droit d’Anderlecht était dans le viseur du VfL Wolfsburg, qui avait déjà bien avancé dans les discussions avec le joueur.

Le club allemand avait soumis à Killian Sardella une offre salariale particulièrement attractive et voulait le faire venir en Bundesliga dès cet été. Les contacts avec le joueur lui‑même étaient déjà bien avancés. Entre-temps, Anderlecht a tenté de renégocier son contrat, mais a jugé les exigences financières du défenseur trop élevées.

Le départ paraissait donc de plus en plus probable. Sardella est encore lié à Anderlecht jusqu’en juin 2028, mais les Mauves étaient face à un choix délicat : prolonger à de meilleures conditions ou tenter d’encaisser un transfert dès cet été.

Wolfsburg a insisté

Cette situation a complètement changé. Le défenseur de 24 ans a subi une déchirure du quadriceps durant la préparation et a dû être opéré. Il sera donc indisponible pendant un certain temps et son dossier de transfert devient incertain.

D'autant que sa blessure aurait "considérablement refroidi" l’intérêt de Wolfsburg, selon les informations du spécialiste des transferts Sacha Tavolieri. Cela ne signifie pas nécessairement que le transfert soit totalement abandonné, mais le club allemand semble, pour l’instant, faire un pas en arrière.

Une blessure qui tombe mal

Pour Sardella, le timing est particulièrement malheureux. Le joueur de 24 ans espérait un nouveau défi et semblait avoir trouvé une option concrète avec Wolfsburg. Il faut désormais voir comment se déroulera sa rééducation et quand il pourra à nouveau être opérationnel.





Anderlecht se retrouve du coup avec un dossier compliqué. Sardella fait partie du noyau depuis des années et a disputé 178 rencontres sous le maillot bruxellois. Il y a inscrit un but et délivré onze passes décisives. Le risque de le voir partir à moindre prix s'agrandit cependant.

Transfermarkt estime sa valeur marchande à 2,5 millions d’euros. Sa blessure rend toutefois difficile d’estimer ce qui sera encore possible cet été. Place d’abord à la rééducation, ensuite seulement son avenir pourra à nouveau être étudié. Anderlecht devra en tout cas se passer de son joueur pendant quelques semaines.