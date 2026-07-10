Il est arrivé en Italie : départ confirmé pour un taulier de l'Union



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Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! L'Inter est toujours bien décidé à s'attacher les services d'Anan Khalaïli, mais l'Union Saint-Gilloise vient de repousser une nouvelle offre du champion d'Italie.



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