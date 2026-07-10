C'est une belle reconnaissance, qui reste néanmoins honorifique. Le quotidien français L'Équipe place deux Diables Rouges parmi ses révélations de la Coupe du monde 2026. On ne retrouve, par contre, pas de joueur français dans leur analyse.

Quotidien français de référence, le journal L'Équipe a dévoilé son onze des révélations de la Coupe du monde. On y retrouve deux Diables Rouges : Brandon Mechele en défense centrale et Nicolas Raskin au milieu de terrain.

"À 33 ans et pour sa première grande compétition, Brandon Mechele a prouvé qu'il n'était pas une solution par défaut pour la Belgique. Très propre à la relance, l'éternel défenseur de Bruges, où il joue depuis 2017, a diffusé une impression de sérénité, même s'il a été moins rassurant contre le Sénégal. Cette Coupe du monde ne devrait pas chambouler le cours de sa carrière, mais il peut au moins s'installer dans l'axe avec les Diables rouges à court, voire moyen terme", écrivent nos élogieux voisins.

La sérénité de Brandon Mechele, Nicolas Raskin a gagné des points pour un transfert

Nicolas Raskin est donc notre autre représentant dans cette équipe. "Parmi les choix forts effectués par Rudi Garcia, celui d'installer Nicolas Raskin au milieu de terrain est l'un des plus malins. Sa Coupe du monde est à l'image de ses performances depuis ses débuts en sélection et montre toutes ses qualités dans l'entrejeu. Le milieu de 25 ans a notamment délivré deux passes décisives, contre la Nouvelle-Zélande (5-1) et les États-Unis (4-1)."

Selon le quotidien L'Équipe, les performances de l'ancien joueur du Standard n'ont fait qu'accentuer les probabilités d'un transfert après la compétition. "Parce qu'il a aussi réalisé une très bonne saison 2025-2026 avec les Rangers, son bon tournoi ne devrait faire qu'augmenter le prix de son futur transfert, lui qui est pisté par des clubs de Premier League", conclut L'Équipe.

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Pour compléter ce onze, on retrouve Örjan Nyland (Norvège), Sidny Cabral (Cap-Vert), Yasser Ibrahim (Égypte), Matias Galarza (Paraguay), Gustavo Puerta (Colombie), Yan Diomandé (Côte d'Ivoire), Johan Manzambi (Suisse), Julian Quinones (Mexique) et Ismaël Saibari (Maroc).





Deux joueurs décisifs contre l'Espagne en quarts de finale ?

Assez étonnant, donc, de voir que l'on retrouve deux joueurs de la Belgique, mais aucun de l'Équipe de France, où il n'y a certes pas vraiment de révélations mais plutôt des joueurs confirmés, ainsi que Matias Galarza, qui avait fait tourner Kylian Mbappé et les Bleus en bourrique lors du huitième de finale. Sa passe décisive et son tir au but contre l'Allemagne sont mentionnés parmi les points positifs, ainsi que son but face à la Turquie.

Plusieurs joueurs "remplaçants" sont mentionnés pour chaque poste dans ce onze type de L'Équipe, mais aucun joueur belge n'en fait partie. Il faudra donc se contenter, ce qui est déjà très bien, de Brandon Mechele et de Nicolas Raskin, qui rendraient un fier service aux Diables Rouges en confirmant ce statut lors du quart de finale tant attendu contre l'Espagne, ce vendredi soir à Los Angeles. Une rencontre dont le coup d'envoi aura lieu à 21h00 en Belgique.