LIVE Coupe du monde 10/7 : Sadio Mané aurait décidé de mettre un terme à sa carrière internationale

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LIVE Coupe du monde 10/7 : Sadio Mané aurait décidé de mettre un terme à sa carrière internationale
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Nicolas Baccus

Yassine Bounou lucide après l’élimination du Maroc : "La France nous était supérieure"

Yassine Bounou est évidemment déçu suite à l’élimination du Maroc de la Coupe du monde. Il s’est cependant montré lucide après le coup de sifflet final.

Il est conscient que la France était clairement supérieure : "Nous avons affronté une équipe qui nous était supérieure, c’est un fait. Même sur le plan tactique, nous n’avons pas pu imposer notre avantage, car elle nous a surpassés dans tous les domaines. Il faut accepter cela, se remettre au travail, reconstruire et féliciter l’adversaire."

Source : DSportsRadio

Nicolas Baccus

Thierry Henry s’est exprimé dans le vestiaire de l’équipe de France après la victoire des Bleus face au Maroc

"Franchement les gars, on ne sait plus quoi dire. En possession, extraordinaire comme d’habitude, mais moi, ce qui m’impressionne le plus, c’est la capacité que l’équipe a de récupérer les ballons. Ce que fait l’équipe hors possession, c’est extraordinaire. Bravo DD, bravo l’équipe et les supporters aussi."

"J’étais à la télé et voir cet engouement, c’est vraiment extraordinaire. Pourvu que ça dure, ça fait vraiment chaud au cœur, surtout de voir une équipe comme ça. Mais bon, on n’est qu’en demi-finale. C’est beau, attention ! Mais quand je dis 'on n’est qu’en demi-finale', c’est pour aller plus loin."

Le quotidien français L'Équipe place deux Diables Rouges parmi ses révélations de la Coupe du monde

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C'est une belle reconnaissance, qui reste néanmoins honorifique. Le quotidien français L'Équipe place deux Diables Rouges parmi ses révélations de la Coupe du monde 2026. On ne retrouve, par contre, pas de joueur français dans leur analyse. (Lire la suite)

Nicolas Baccus

Après l’élimination du Sénégal face à la Belgique, Sadio Mané aurait décidé de mettre un terme à sa carrière internationale

Sadio Mané aurait annoncé, dans un communiqué relayé par le média sénégalais Le Quotidien, qu’il mettait un terme à sa carrière internationale. À 34 ans, l’attaquant aurait décidé de tourner la page avec la sélection sénégalaise.

"Sachez que j’ai tout sacrifié pour ce drapeau. J’ai donné le meilleur de moi-même et j’ai toujours combattu avec hargne pour notre patrie", aurait-il déclaré. "Votre soutien constant a été le moteur de ma réussite."

Sadio Mané resterait toutefois disposé à travailler au sein de la sélection à l’avenir : "Demain, c’est avec plaisir que je mettrai mon expérience au service de la nation, que ce soit au sein d’un staff technique, sur un banc d’entraîneur ou dans les instances dirigeantes."

Nicolas Baccus

Mohamed Salah promet "une nouvelle ère " au football égyptien après l’élimination de son pays à la Coupe du monde

La star égyptienne Mohamed Salah s’est exprimée sur ses réseaux sociaux après l’élimination de l’Égypte : "Je sais que vous êtes encore déçus, mais je vous promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce soit le début d’une nouvelle ère pour le football égyptien sur la scène internationale. Se qualifier pour la Coupe du monde ne suffira pas, et y participer ne sera pas suffisant non plus. Cette équipe mérite votre confiance."

🎥 Le roi Philippe aux États-Unis pour motiver les Diables : "Je n'ai qu'un seul message pour vous"

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Les Diables Rouges ont reçu la visite du roi Philippe avant leur quart de finale de Coupe du monde contre l'Espagne. Un soutien de taille supposé apporter un supplément d'âme aux hommes de Rudi Garcia, ce vendredi soir à Los Angeles. (Lire la suite)

Loïc Woos

Declan Rice malade et incertain pour affronter la Norvège

Thomas Tuchel va-t-il devoir faire face à un énorme coup dur quelques heures avant la rencontre face à la Norvège, en quarts de finale de la Coupe du monde ? C'est bien possible, puisque le milieu de terrain d'Arsenal serait atteint de la grippe, après avoir déjà souffert de problèmes aux ischio-jambiers plus tôt dans la compétition. 

La Fédération anglaise de football aurait pris des mesures et isolé Rice du reste de l'équipe afin d'éviter toute épidémie. Il ne s'est pas entraîné avec le groupe depuis deux jours, mais la FA reste confiante quant à sa participation au match contre la Norvège samedi prochain. Difficile, cependant, de l'imaginer à 100 %.

"Depuis le match contre les USA, nous avons des millions de supporters"

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À quelle ambiance peut-on s'attendre ce vendredi à Los Angeles ? Le stade sera certainement en bonne partie remplie d'Américains, qui pourraient encore en vouloir un peu aux Diables Rouges... (Lire la suite)

Loïc Woos

Kylian Mbappé souffre de la cheville après le quart de finale des Bleus

Sans grande surprise, l'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 en venant à bout du Maroc, ce jeudi soir. Une rencontre lors de laquelle Kylian Mbappé a d'abord manqué un penalty avant de trouver le chemin des filets, au même titre qu'Ousmane Dembélé six minutes plus tard. 

Une fois n'est pas coutume, l'attaquant du Real Madrid a cédé sa place à Jean-Philippe Mateta à un quart d'heure du terme. Kylian Mbappé ressentait une douleur à la cheville, qui sera surveillée attentivement par le staff dans les prochains jours. Sa demi-finale n'est pour l'instant pas en danger, mais la prudence est de mise dans le staff des Bleus.

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Rudi Garcia avait encore un dernier choix à faire pour son onze de base contre l’Espagne. Il concernait la place aux côtés de Youri Tielemans et Nicolas Raskin au milieu de terrain. Pour ce poste, Hans Vanaken et Kevin De Bruyne étaient en lice. (Lire la suite)

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La conférence de presse de Luis de la Fuente a été longue et au final fort peu riche en enseignements. Une chose est sûre : le sélectionneur de l'Espagne est très serein... et ne veut pas encore parler de la France. (Lire la suite)

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Romelu Lukaku s'est présenté en conférence de presse à la veille d'un match qu'il ne devrait une nouvelle fois pas débuter. Il a évoqué ce nouveau rôle, dans lequel il est particulièrement performant. (Lire la suite)

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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

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