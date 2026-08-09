🎥 Hugo Cuypers commence à enchaîner les buts avec le CF Monterrey

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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🎥 Hugo Cuypers commence à enchaîner les buts avec le CF Monterrey
Photo: © photonews
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Arrivé cet été à Monterrey en provenance du Chicago Fire, Hugo Cuypers aura mis quelques semaines à trouver le chemin des filets. C'est désormais chose faite avec deux buts en quelques jours dans le cadre de la Leagues Cup.

Arrivé cet été du Chicago Fire, avec lequel il comptait 13 buts en 11 matchs, Hugo Cuypers (29 ans) avait disputé deux matchs de Liga MX Apertura sans marquer jusqu'à présent. Mais la Leagues Cup, tournoi organisé conjointement entre la MLS et la Liga MX, aura été l'occasion de la libération pour le Belge. 

Son premier but aura ainsi été inscrit il y a quelques jours face à son public, à l'occasion du match entre le CF Monterrey et Orlando City. Un but inutile, car inscrit à la 90e+9 d'un match perdu 1-2 par les Mexicains, mais un joli but de la tête sur un centre venu de la droite.

Un but important face à un Inter Miami privé de Messi 

La nuit passée, deuxième match de Leagues Cup pour Le CF Monterrey qui se rendait à l'Inter Miami. Et Hugo Cuypers a renoué avec ses habitudes, marquant sur le sol américain et inscrivant le but de l'égalisation pour les Rayados, suivant bien un ballon très mal repoussé par le portier adverse. Le CF Monterrey s'imposera finalement 1-2.

Notons que pour ce match, l'Inter Miami était privé de Lionel Messi, très récemment endeuillé par le décès de son père Jorge. Le seul but des Floridiens a été inscrit par son ami proche Rodrigo De Paul, qui a dès lors tenu à lui rendre hommage, brandissant un maillot floqué du n°10.

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