Le neveu d'un ancien Diable rouge se blesse gravement pour sa première en Pro League

Kenan Haroun n'est pas prêt d'oublier ses grands débuts chez les professionnels, écourtés après une grave blessure au genou qui va le tenir éloigné quelques mois des terrains.

Des débuts dont où il se souviendra, ou qu'il préfèrera oublié quand il retrouvera les prés en pleine forme. Après avoir réalisé sa première saison pleine en 2025-26 sous la tunique du Jong Genk, avec 24 rencontres disputées pour un but et deux passes décisives, Kenan Haroun était promu pour cet exercice avec l'équipe première.

Haroun. Ce nom vous est familier ? C'est normal puisque Kenan est le neveu de Faris Haroun, actuel entraîneur adjoint à l'Antwerp mais qui avait été aussi formé à Genk où il avait effectué ses débuts chez les professionnels le 15 novembre 2003 à l'occasion d'un 1/32e de finale de Coupe contre le voisin d'Heusden-Zolder.

Rupture des ligaments croisés confirmée

Ce samedi, lors de la victoire des Limbourgeois contre Westerlo (3-2), Kenan Haroun a reçu l'occasion de jouer ses premières minutes chez les pros en remplaçant, à un quart d'heure du terme, Jeppe Erenbjerg. Malheureusement pour lui, cette entrée n'aura pas été très joyeuse puisqu'elle n'aura duré qu'une petite dizaine de minutes avant qu'ils soit contraint de quitter le terrain.

Les examens réalisés depuis ont confirmé une déchirure des ligaments croisés du genou qui le tiendra écarté des terrains pendant de nombreux mois. Ce n'est pas la première fois que le jeune Haroun est contrarié par son genou puisqu'il avait déjà souffert d'une blessure il y a deux ans.



On ne peut que lui souhaiter un prompt rétablissement avant de connaître une carrière aussi riche que celle de son oncle.