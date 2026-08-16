Un Diable rouge va en retrouver un autre, aussi formé à Anderlecht, en Bundesliga

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Un Diable rouge va en retrouver un autre, aussi formé à Anderlecht, en Bundesliga
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Après une expérience ratée en Premier League du côté de Leeds, Sebastiaan Bornauw devrait se relancer du côté d'Hambourg où il retrouvera un certain Albert Sambi Lokonga qu'il a connu jadis à Anderlecht, ainsi qu'un ancien défenseur passé par La Gantoise.

Sebastiaan Bornauw s’apprête à retrouver un championnat qu’il connaît bien. Selon les informations de Sky Germany, le défenseur belge devrait quitter Leeds pour rejoindre Hambourg. Un accord aurait été trouvé entre les deux clubs pour un prêt assorti d’une option d’achat estimée à environ 5 millions d’euros.

Le Diable rouge doit passer sa visite médicale ce lundi avant de pouvoir officiellement s’engager avec le club allemand. À moins d’un improbable retournement de situation, Bornauw va donc effectuer son retour en Bundesliga, une saison à peine après l’avoir quittée.

140 rencontres en Bundesliga

À 27 ans, le défenseur possède déjà une solide expérience du championnat allemand. Après avoir été formé à Anderlecht, Sebastiaan Bornauw s’était rapidement imposé au sein de l’équipe première des "Mauves", alors conduite par Hein Vanhaezebrouck. Ses prestations avaient attiré l’attention de Cologne, qui l’avait recruté à l’été 2019. Pour sa première saison en Allemagne, le défenseur central n’avait pas tardé à se faire une place dans le onze de départ.

Son passage à Cologne lui avait ensuite permis de franchir un nouveau cap. Après deux saisons, le natif de Wemmel avait rejoint l'ambitieux Wolfsburg à l’été 2021. Il y avait poursuivi son apprentissage au plus haut niveau allemand, avant de prendre la direction de la Premier League, lors de l'été 2025.

Un passage raté à Leeds

Le Belge avait en effet rejoint Leeds pour une somme estimée à 6 millions d'euros. Une expérience anglaise qui ne s’est toutefois pas déroulée comme il l’espérait. La saison dernière, Bornauw n’a disputé que 17 rencontres avec le club anglais. Un temps de jeu limité qui semble avoir accéléré son départ.

Hambourg représente donc une nouvelle opportunité pour le défenseur. Le club allemand a retrouvé l’élite allemande la saison dernière et souhaite désormais bâtir une équipe capable de se maintenir durablement en Bundesliga. L’expérience de Bornauw pourrait être précieuse dans cette mission.

Pour le joueur, ce retour en Allemagne constitue également une occasion de relancer sa carrière. Habitué au championnat et à ses exigences, il ne devrait pas avoir besoin d’un long temps d’adaptation. L’option d’achat fixée à environ 5 millions d’euros permettra par ailleurs à Hambourg de prendre le temps d’évaluer le défenseur avant de décider d’un transfert définitif.

Retrouvailles avec un ancien compagnon "mauve"

Du côté d'Hambourg, Sebastiaan Bornauw retrouverait un certain Albert Sambi Lokonga qui a rejoint l'ancien lauréat de la Ligue des Champions 1983 l'été dernier. Il y a disputé 26 matchs pour cinq buts. Sambi Lokonga, tout comme Bornauw, est issu du centre de formation de Neerpede. Les deux joueurs s'y sont cotoyés et ont disputé six matchs ensemble sous la vareuse de l'équipe première anderlechtoise. 

Au sein de la défense du HSV, Sebastiaan Bornauw pourrait évoluer avec une autre vieille connaissance de la Pro League :  Jordan Torunarigha. Celui-ci a évolué quelques saisons du côté de La Gantoise, portant le maillot "buffalo" à 83 reprises. 

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