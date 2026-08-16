Colin Coosemans s'est fait remarquer en début et en fin de match : Vitor Bruno explique

Scène surprenante à la fin de SK Beveren - Anderlecht : sur le dernier corner obtenu par les Mauves, Colin Coosemans s'est dirigé vers le poteau pour donner le coup de coin lui-même. Il a finalement été dans le rectangle, mais les images ont étonné.

Colin Coosemans s'est fait remarquer en toute fin de rencontre face à Beveren. Alors que le RSC Anderlecht avait obtenu un ultime corner, qui ne donnera rien, le gardien de but se dirigeait... vers le poteau de corner, faisant mine de donner le coup de coin lui-même.

Vitor Bruno a brièvement expliqué cette drôle de situation. "Colin a juste voulu jouer le plus vite possible. Tout le monde voulait absolument être dans le rectangle et il n'y avait plus personne pour le donner", résume l'entraîneur portugais.

Coosemans s'est fait remarquer en début de match aussi

"Par réflexe et pour gagner du temps, car nous n'en avions pas beaucoup, Colin a donc été vers le poteau de corner". Pas idéal, bien sûr, car si Coosemans est très bon au pied, les gardiens sont généralement d'une taille qui leur permet de créer du danger dans le rectangle.

"Oui, nous le préférons dans le rectangle, et il y a été, non ?", sourit Bruno pour conclure. Ce n'était pas la première fois dans le match que Colin Coosemans se signalait, même si la première fois, c'était malgré lui. En effet, après qu'il ait dû être placé aux soins, la règle voulait qu'un joueur quitte le terrain pendant une minute.

Une règle, on peut le dire, assez absurde car l'équipe dont le gardien a pris un coup se retrouve ainsi réduite à 10. Résultat : Coosemans a ensuite... gagné du temps et joué à la passe avec sa défense, sous les huées du stade. "Ce n'était pas son idée. La règle veut qu'on soit en infériorité numérique pendant une minute, nous faisons donc ce qu'il faut pour ne pas jouer en infériorité numérique", expliquait Vitor Bruno.



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