Enfin leur match référence ? Les notes d'Anderlecht face à Zulte Waregem

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
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Enfin leur match référence ? Les notes d'Anderlecht face à Zulte Waregem
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Le RSC Anderlecht a livré une prestation très solide ce samedi contre Zulte Waregem. Les Mauves n'ont jamais tremblé et on déroulé en seconde période, et aucun d'entre eux ne mérite pas la moyenne sur ce match.

Coosemans (6)

Rien grand chose à faire mais un bel arrêt en fin de rencontre pour préserver la cleansheet anderlechtoise. 

Augustinsson (5,5)

Défensivement pas inquiété, il aurait dû alourdir le score en fin de match. Il manque de justesse dans certains gestes offensifs.

Pétrot (7,5)

Impérial jusqu'à une erreur de fin de rencontre qui n'aurait pas forcément coûté cher, mais fait un peu tache. Un excellent match cependant qui prouve que Pétrot sait briller sans Biancone à ses côtés.

Omobamidele (6)

Assez solide, un peu moins en vue que son compère en défense centrale et peut-être un poil plus hésitant mais peu inquiété face au géant Ementa.

Maamar (6)

L'un de ses matchs les plus discrets, avec notamment un ballon dangereux perdu, mais tout de même encore quelques centres potentiellement intéressants. 

Lire aussi… LIVE : Doublé de Winkler ! Le match est plié entre Anderlecht et Zulte Waregem

Kana (7) 

À moins d'un gros coup de mou physique, Marco Kana ne peut plus quitter le onze, c'est assez clair. Nettement plus à l'aise et intelligent balle au pied que Amane ou Llansana, même s'il n'a pas pu faire sans sa perte de balle habituelle.

Koutsoupias (6,5)

Légèrement plus discret que lors de ses deux excellentes premières apparitions, il a tout de même fait le job et aurait pu offrir un véritable caviar à Cvetkovic, un peu maladroit.

Ambros (6) 

Vraiment très peu d'impact offensif dans les combinaisons, mais sa frappe mal repoussée par Bostyn amène le but d'ouverture. On a tout de même pris l'habitude en début de saison d'en attendre plus de sa part. 

Winkler (8) 

On nous l'avait présenté comme un véritable ailier de débordement, très rapide, et au final, voilà que son premier vrai bon match est une performance "à la Dreyer" : une belle reprise de volée, un travail jusqu'auboutiste et quelques bons ballons en décrochage. 

Sikan (6,5) 

L'une ou l'autre très belle déviation, une tête qui devait finir au fond, et des coups-francs à la précision variable : l'Ukrainien a rendu une partition mitigée mais correcte.

Bentayeb (7)

Il décroche parfois un peu trop pour distribuer le jeu. Mais avec un but opportuniste et une déviation devenue passe décisive qu'il paie d'une commotion, le Marocain a fait le job et même mieux que ça. 

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