Injouable malgré les absents, l'Union a envoyé un message clair

Privée de plusieurs cadres, l'Union Saint-Gilloise n'a jamais tremblé à Plzen. David Hubert peut ainsi être rassuré : il dispose visiblement d'un noyau capable d'assumer sur plusieurs fronts cette saison. C'était aussi le message de Rob Schoofs après la rencontre.

Et dire que l'Union Saint-Gilloise était privée de Kevin Mac Allister, Ross Sykes, Adem Zorgane, Kamiel Van de Perre ou encore Raul Florucz : c'était, si l'on veut un peu grossir le trait, presque une équipe B qui a entamé la campagne d'Europa League de l'USG ce jeudi soir en République Tchèque.

Rob Schoofs est l'un de ceux qui ont profité de ces absences pour démarrer au Viktoria Plzen, et il s'est mis en évidence, notamment avec une reprise de volée qui aurait pu se transformer en but de la semaine européenne.

"On a de très bons joueurs, et c'était à nous de montrer ce soir que le coach peut compter sur nous aussi", se réjouissait le capitaine d'un soir de l'Union au micro de la RTBF après la rencontre. "Quand on a l'occasion de se montrer, on doit le faire, et ce soir, je crois que c'est réussi. On a joué un bon match, avec l'envie d'aller de l'avant, ce n'était pas facile mais on l'a bien fait aujourd'hui".

Tout le monde marque à l'Union

Mofokeng, Biondic et même le défenseur central Kricfalusi ont alimenté le marquoir, et l'Union a notamment été mortelle en contre contre un Viktoria Plzen puni. "On a déjà montré les semaines précédentes que tout le monde pouvait marquer et que nous marquions de plusieurs façons différentes", souligne Rob Schoofs.

"C'est une très bonne chose qu'il faut continuer à exploiter. Maintenant, l'important sera de gagner dimanche (à l'Antwerp, nda) pour continuer notre bonne série. Qui jouera, ce n'est pas ce qui compte, ce qui compte est que toute l'équipe garde la même mentalité", conclut le milieu de terrain de 32 ans.



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Hervé Koffi, qui a tenu son équipe dans le match aux bons moments, se réjouissait également de la performance collective. "Toute l'équipe a été impliquée défensivement, il faudra continuer sur cette lancée. Commencer par une victoire à l'extérieur va nous motiver encore plus pour la suite", estime le gardien de but burkinabé. "J'ai essayé de garder mes équipiers dans le match pour qu'on n'encaisse pas, ce qui aurait pu réveiller Plzen".