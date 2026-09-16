Tawfik Bentayeb confirme avoir discuté avec Marc Wilmots : "Le projet à Liège était intéressant, mais..."

Tawfik Bentayeb a signé à Anderlecht, mais aurait tout aussi bien pu évoluer dans un autre club en Belgique. Le Standard était notamment intéressé. Mais alors, pourquoi a-t-il choisi les Mauves ?

Le transfert de Tawfik Bentayeb à Anderlecht était loin d'être sa seule possibilité. Plusieurs clubs belges souhaitaient attirer l'attaquant, dont le Standard de Liège. Mais Tawfik Bentayeb avait rapidement une préférence pour les Mauves.

Dans un entretien accordé au Nieuwsblad, il a révèlé que Dender a été le premier club belge à se manifester concrètement pour le recruter. Westerlo et la RAAL La Louvière sont ensuite entrés dans la danse, avant que le Standard de Liège ne montre également son intérêt.

Tawfik Bentayeb a discuté avec Marc Wilmots

"C'était logique, car leur entraîneur Vincent Euvrard était auparavant à Dender", a expliqué Tawfik Bentayeb. L'attaquant a également eu l'occasion de discuter avec Marc Wilmots, directeur technique du Standard de Liège.

Le projet présenté par les Rouches plaisait à Tawfik Bentayeb, mais les discussions n'ont finalement pas débouché sur un accord. "J'ai discuté avec Marc Wilmots et le projet à Liège était intéressant, mais finalement… Anderlecht était mon choix de prédilection."

L'attaquant avait déjà une autre destination en tête : Anderlecht. La présence d'Antoine Sibierski a notamment joué un rôle dans son choix. Tawfik Bentayeb connaissait déjà le directeur sportif d'Anderlecht depuis leur passage à Troyes.



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"Très rapidement après notre titre en Ligue 2, Antoine Sibierski m'a appelé pour me dire qu'il voulait m'emmener à Anderlecht", a confié Tawfik Bentayeb.

Tawfik Bentayeb a attendu Anderlecht

Le transfert n'a toutefois pas pu se concrétiser immédiatement. Anderlecht devait d'abord avancer sur plusieurs dossiers, vendre certains joueurs et se renforcer à d'autres postes avant de pouvoir finaliser l'arrivée de Tawfik Bentayeb.

Tawfik Bentayeb a donc décidé de patienter pour rejoindre les Mauves malgré les autres possibilités qui s'offraient à lui en Belgique. Un choix qui lui permet désormais de faire ses premiers pas sous le maillot anderlechtois. Avec quatre rencontres disputées et un but inscrit, Tawfik Bentayeb commence progressivement à trouver ses marques à Bruxelles.