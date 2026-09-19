Gros coup dur pour un ancien buteur Brugeois et des Diables Rouges

Chafik Ouassal, journaliste football
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Gros coup dur pour un ancien buteur Brugeois et des Diables Rouges
Photo: © photonews
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Le buteur avait accepté de rejoindre le Beerschot cet été, au terme d'une fin frustrante à Zulte Waregem. Il s'était dit prêt à se relancer et surtout retrouver du plaisir en Challenger Pro League où il avait élu meilleur joueur de la saison 2024-2025.

Le Beerschot l'a emporté cet après-midi sur le plus petit score à Hasselt et peut ainsi garder le cap en ce bon début de saison. Mais une mauvaise nouvelle est venue s'inviter auprès des joies de la victoire : le leader de l'attaque anversoise Jelle Vossen est indisponible pour une longue durée.

En effet, le club a annoncé que le Belge serait out jusqu'à la trêve hivernale avec une blessure délicate au niveau du tendon d'Achille.

Gros coup dur jusqu'à la trêve hivernale

Sans surprise, Jelle Vossen était donc absent ce samedi après-midi du noyau de l'équipe pour ce déplacement au Sporting Hasselt. L'attaquant de 37 ans avait contracté sa blessure lors du derby contre le Lierse.

Son absence pour ce match était confirmée suite à cette blessure, dont on ne connaissait pas encore la gravité. Après ce match, l'entraîneur de Beerschot, Mo Messoudi, a expliqué l'absence de son buteur expérimenté.

Blessure délicate et longue absence à gérer

"Jelle, nous le perdons quand même pour deux à trois mois, certainement jusqu'à la trêve hivernale. Lors du match contre le Lierse, il a subi une très petite déchirure au tendon d'Achille, mais le risque d'une déchirure plus importante est bien sûr élevé avec ce genre de blessures. Nous allons devoir traiter cela différemment que par une opération, par exemple. Cette intervention est en fait déjà  une option exclue vu son âge. Mais espérons le revoir bientôt, car les effectifs deviennent vraiment réduits au sein de l'équipe", confiait-il après la rencontre.

Jelle Vossen avait choisi le Kiel cet été pour tenter de retrouver le plaisir suite à son départ houleux de Waregem. il avait inscrit un doublé face au Patro, ses deux seuls buts de la saison jusqu'à présent.

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