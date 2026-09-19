La recette miracle de l'Union : contre Viktoria Plzen, les absents n'ont pas manqué

Aernout Van Lindt
Fabien Chaliaud et Aernout Van Lindt
| Commentaire
La recette miracle de l'Union : contre Viktoria Plzen, les absents n'ont pas manqué
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Contre Viktoria Plzen, l'Union n'a pas semblé souffrir de l'absence de nombreux joueurs. Au Parc Duden, celui qui reçoit sa chance sait exactement ce qu'il doit faire. Une recette miracle presque impossible à reproduire ailleurs.

L’Union Saint-Gilloise devait composer sans Kevin Mac Allister, Ross Sykes, Adem Zorgane, Kamiel Van de Perre et Raul Florucz jeudi soir en République tchèque. Mais au vu de la prestation bruxelloise, leur absence ne s’est pas vraiment fait ressentir.

Les remplaçants, doublures ou successeurs – peu importe le terme – ont une nouvelle fois parfaitement saisi leur chance. À commencer par Sylla, encore très convaincant. À l’Union, personne ne semble d’ailleurs encore regretter Christian Burgess, malgré son statut de légende du club…

L’Union et sa recette magique

C’est l’une des grandes forces de l’Union : même lorsqu’elle doit changer plusieurs éléments, son niveau de jeu ne baisse pratiquement pas. Rob Schoofs a lui aussi profité de l’occasion pour se mettre en évidence, allant même jusqu’à porter le brassard de capitaine.

"Nous avons de très bons joueurs et c’était à nous de montrer au coach qu’il pouvait également compter sur nous", expliquait Rob Schoofs après la rencontre.

"Quand vous avez l’occasion de vous montrer, vous devez la saisir. Je pense que nous l’avons fait ce soir. Nous avons livré un bon match et nous avons toujours cherché à jouer vers l’avant. Ce n’était pas simple, mais nous avons bien géré la situation."

Une nouvelle affiche compliquée attend déjà les Bruxellois dimanche, avec un déplacement à l’Antwerp.

"Nous devons gagner là-bas pour poursuivre notre bonne série. Peu importe qui joue. L’essentiel est que toute l’équipe conserve le même état d’esprit", concluait le milieu de 32 ans.

Un défenseur de Plzen chez le psy

Karel Spacil, lui, a vécu une soirée particulièrement pénible face à l’Union. Le défenseur de Viktoria Plzen a été remplacé à la pause, après une première période durant laquelle il a énormément souffert.

"Il faudrait l’envoyer chez le psychologue à la pause et lui éviter la suite de ce match. Il expose avec enthousiasme toutes les lacunes qu’il possède, avait ironisé l'un des commentateurs de Sporza Live. C’est très difficile pour Viktoria Plzen. Si c’était de la boxe, il n’y aurait pas eu de deuxième round et la chaîne aurait dû trouver un autre programme en urgence."

Mofokeng Relebohile
© photonews

"Une véritable régalade"

Les analystes étaient eux aussi sous le charme de la prestation unioniste. Arnar Vidarsson résumait la domination bruxelloise en quelques mots : "L’Union joue au rythme de la Ligue des champions et Viktoria Plzen n’arrive pas à suivre."

"C’est un ensemble complet, c’est vrai. On s’est vraiment régalés, on aurait presque pu sortir le popcorn, affirmait Riet Maes, gardienne de l'équipe féminine de La Gantoise et invitée comme consultante. Autant de verticalité, une telle qualité de passes, un rythme pareil… Le premier quart d’heure était déjà particulièrement bon et nous avions compris qu’ils allaient nous montrer quelque chose. J’ai été impressionnée. Schoofs a également livré une très bonne première période."

Et c’est peut-être cela, au fond, qui définit le mieux l’Union. Même lorsqu’un joueur est absent, un autre semble toujours prêt à prendre le relais. Sylla qui se révèle précisément au moment où l’équipe en a besoin ? Cela rappelle les propos tenus par Kamiel Van de Perre dans le podcast MidMid une semaine plus tôt : à l’Union, chaque joueur bénéficie d’un plan clair et pensé sur le long terme.

Et quand le moment vient, il sait exactement ce qu'il doit faire. Une méthode difficile à reproduire ailleurs… et qui conserve quelque chose de presque magique.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Union SG
Viktoria Plzen
Rob Schoofs

Plus de news

Le Bayern en plante sept, Vincent Kompany particulièrement fier...pour une raison toute bavaroise

Le Bayern en plante sept, Vincent Kompany particulièrement fier...pour une raison toute bavaroise

07:30
"Le vrai Anderlecht était celui de la seconde mi-temps" : Léo Pétrot revient sur le match face à l'OL

"Le vrai Anderlecht était celui de la seconde mi-temps" : Léo Pétrot revient sur le match face à l'OL

06:00
🎥 Les Francs Borains, co-leaders de Challenger Pro League après leur victoire contre les RSCA Futures

🎥 Les Francs Borains, co-leaders de Challenger Pro League après leur victoire contre les RSCA Futures

23:35
Le dernier geste aura manqué, l'intransigeance aussi : les notes du Standard, battu à La Gantoise Analyse

Le dernier geste aura manqué, l'intransigeance aussi : les notes du Standard, battu à La Gantoise

23:10
Une terrible erreur défensive et encore une phase arrêtée : le Standard battu pour la deuxième fois de rang

Une terrible erreur défensive et encore une phase arrêtée : le Standard battu pour la deuxième fois de rang

22:41
Un manque de connexion : un joueur des RSCA Futures explique les raisons du début de saison raté

Un manque de connexion : un joueur des RSCA Futures explique les raisons du début de saison raté

22:35
Roméo Lavia n'est plus qu'un fantôme : retour sur le parcours tourmenté d'un grand talent

Roméo Lavia n'est plus qu'un fantôme : retour sur le parcours tourmenté d'un grand talent

22:15
Surprise en Italie : Roberto Mancini convoque un ancien attaquant d'Anderlecht

Surprise en Italie : Roberto Mancini convoque un ancien attaquant d'Anderlecht

21:50
L'avenir d'un talent de Neerpede ne s'écrit-il déjà plus à Anderlecht ?

L'avenir d'un talent de Neerpede ne s'écrit-il déjà plus à Anderlecht ?

21:30
Un ado de 15 ans veut quitter Manchester United : les grands d'Europe déjà à ses pieds

Un ado de 15 ans veut quitter Manchester United : les grands d'Europe déjà à ses pieds

21:00
Une nouvelle recrue de La Gantoise veut "retrouver le bonheur dans le football" après son échec en Écosse

Une nouvelle recrue de La Gantoise veut "retrouver le bonheur dans le football" après son échec en Écosse

20:25
🎥 "Vous pensez que je le savais déjà ?" : Mark van Bommel réagit à l'annonce de la sélection d'un joueur

🎥 "Vous pensez que je le savais déjà ?" : Mark van Bommel réagit à l'annonce de la sélection d'un joueur

20:00
"11/21, c'est moyen" : le Standard progresse, mais ne corrige toujours pas ses erreurs Interview

"11/21, c'est moyen" : le Standard progresse, mais ne corrige toujours pas ses erreurs

01:14
1
Un ancien adjoint des Diables rouges rejoint Kylian Mbappé

Un ancien adjoint des Diables rouges rejoint Kylian Mbappé

19:33
Courtisé jadis par la Belgique, Zinédine Zidane le convoque pour sa première sélection

Courtisé jadis par la Belgique, Zinédine Zidane le convoque pour sa première sélection

19:02
L'Union devra jouer un cinquième match en déplacement : la Belgique refuse d'accueillir l'Hapoel Beer Sheva

L'Union devra jouer un cinquième match en déplacement : la Belgique refuse d'accueillir l'Hapoel Beer Sheva

09:30
"On a renoué cette proximité avec les supporters" : Arthur Theate revient sur la Coupe du monde 2026

"On a renoué cette proximité avec les supporters" : Arthur Theate revient sur la Coupe du monde 2026

18:30
Injouable malgré les absents, l'Union a envoyé un message clair

Injouable malgré les absents, l'Union a envoyé un message clair

09:00
1
Ce joueur arrivé à La Gantoise cet été révèle qu'il aurait pu signer à... Anderlecht : "C'était une option"

Ce joueur arrivé à La Gantoise cet été révèle qu'il aurait pu signer à... Anderlecht : "C'était une option"

18:00
"Mon rêve a toujours été de jouer contre Genk" : Thibaut Courtois rêve de croiser la route des Limbourgeois

"Mon rêve a toujours été de jouer contre Genk" : Thibaut Courtois rêve de croiser la route des Limbourgeois

17:30
Coup dur pour Lucas Stassin : forfait contre le FC Barcelone, son entraîneur donne de ses nouvelles

Coup dur pour Lucas Stassin : forfait contre le FC Barcelone, son entraîneur donne de ses nouvelles

17:00
Un nouveau système de VAR inspiré des États-Unis : la solution pour mettre fin aux débats ?

Un nouveau système de VAR inspiré des États-Unis : la solution pour mettre fin aux débats ?

15:00
Kylian Mbappé quitte Nike et devient le visage d'une marque encore inconnue dans le monde du football

Kylian Mbappé quitte Nike et devient le visage d'une marque encore inconnue dans le monde du football

16:30
"Thibaut n'a reçu aucune garantie" : Mark Van Bommel évoque le cas Courtois

"Thibaut n'a reçu aucune garantie" : Mark Van Bommel évoque le cas Courtois

15:50
À 41 ans, Cristiano Ronaldo est encore présent dans la liste du Portugal après la Coupe du monde 2026

À 41 ans, Cristiano Ronaldo est encore présent dans la liste du Portugal après la Coupe du monde 2026

16:05
La voilà, la grosse surprise de Mark Van Bommel : qui est Jari De Busser, nouveau gardien des Diables Rouges ?

La voilà, la grosse surprise de Mark Van Bommel : qui est Jari De Busser, nouveau gardien des Diables Rouges ?

14:00
Keita et Lavia plutôt que Van de Perre ou De Cat : Van Bommel explique ses choix

Keita et Lavia plutôt que Van de Perre ou De Cat : Van Bommel explique ses choix

14:40
LIVE : Trois à zéro ! L'Union corrige le Viktoria Plzen Live

LIVE : Trois à zéro ! L'Union corrige le Viktoria Plzen

17/09
Une démonstration sans forcer : l'Union Saint-Gilloise écrase le Viktoria Plzen en Europa League

Une démonstration sans forcer : l'Union Saint-Gilloise écrase le Viktoria Plzen en Europa League

17/09
1
Nathan De Cat, Lucas Stassin, Romeo Vermant… du beau monde dans la sélection des Diablotins

Nathan De Cat, Lucas Stassin, Romeo Vermant… du beau monde dans la sélection des Diablotins

14:20
Van Bommel laisse un patron de la génération dorée de côté : "Il n'était pas content, j'ai aimé sa réaction"

Van Bommel laisse un patron de la génération dorée de côté : "Il n'était pas content, j'ai aimé sa réaction"

12:56
Sven Vandenbroeck a relevé un défi impressionnant, loin de la Belgique

Sven Vandenbroeck a relevé un défi impressionnant, loin de la Belgique

13:40
La retraite ? Pas tout de suite pour Thibaut Courtois, qui évoque son avenir

La retraite ? Pas tout de suite pour Thibaut Courtois, qui évoque son avenir

13:20
Le point sur le coefficient : la Belgique remercie l'Union, les Pays-Bas stagnent

Le point sur le coefficient : la Belgique remercie l'Union, les Pays-Bas stagnent

11:00
Plusieurs absents importants et de nouvelles têtes : voici la première sélection de Mark van Bommel

Plusieurs absents importants et de nouvelles têtes : voici la première sélection de Mark van Bommel

12:24
Trois semaines de trêve ? La Gantoise compte bien en profiter !

Trois semaines de trêve ? La Gantoise compte bien en profiter !

12:00

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Journée 1
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 1-0 Celta De Vigo Celta De Vigo
Ararat Erevan Ararat Erevan 1-4 Sparta Prague Sparta Prague
Anderlecht Anderlecht 1-2 Lyon Lyon
AC Milan AC Milan 0-2 SL Benfica SL Benfica
Sunderland Sunderland 1-0 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Sturm Graz Sturm Graz 0-0 Rennes Rennes
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-0 NK Celje NK Celje
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2-1 Bialystok Bialystok
Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 0-0 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Levski Sofia Levski Sofia 0-1 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
OFI Kreta OFI Kreta 2-0 Hoffenheim Hoffenheim
Crystal Palace Crystal Palace 4-0 Lech Poznan Lech Poznan
Juventus Juventus 5-0 NEC NEC
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-3 Ferencváros Ferencváros
Besiktas Besiktas 4-1 Marseille Marseille
Real Sociedad Real Sociedad 1-2 Bournemouth Bournemouth
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 0-3 Union SG Union SG
Lillestrom SK Lillestrom SK 1-2 Torreense Torreense

Dernières réactions

Pogi Pogi a propos de "11/21, c'est moyen" : le Standard progresse, mais ne corrige toujours pas ses erreurs Eric Stevens Eric Stevens a propos de 📷 Le RSC Anderlecht dévoile son troisième jeu de maillots pour la saison 2026-2027 JoBg JoBg a propos de Injouable malgré les absents, l'Union a envoyé un message clair Eric Stevens Eric Stevens a propos de Tawfik Bentayeb confirme avoir discuté avec Marc Wilmots : "Le projet à Liège était intéressant, mais..." Eric Stevens Eric Stevens a propos de Joshua Nga Kana, Noa Ojea et Jayden Onia Seke repris : voici la liste des U19 pour affronter les Pays-Bas JoBg JoBg a propos de Un ancien arbitre est clair : Anderlecht aurait dû obtenir un penalty face à l'OL Union 60 Union 60 a propos de Une démonstration sans forcer : l'Union Saint-Gilloise écrase le Viktoria Plzen en Europa League Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Courtois et Sels absent, qui sera le quatrième gardien des Diables ? Un nom est écarté ! Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Une montée en puissance surprise au Club de Bruges : "La saison dernière, j'ai vraiment eu du mal" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Ce serait une première : le Club de Bruges pourrait participer à une prestigieuse compétition internationale Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved